ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Що змінює новий закон про штрафи для водіїв: детальний розбір

Водіям полегшать життя: на оплату штрафів дадуть більше часу.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Штраф

Штраф / © УНІАН

Уряд України пропонує збільшити строки сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі.

Про це йдеться у проєкті закону №13614 на сайті парламенту.

Автори законопроєкту вказують, що зараз строки у сфері транспортної безпеки є суттєво коротшими, ніж для інших адміністративних документів. Це створює правову невизначеність і ускладнює ефективне виконання рішень.

Наразі порушники зобов’язані сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. У разі прострочення — навіть на один день — закон вимагає подвоєної сплати. Саме це стало причиною численних скарг і судових оскаржень.

Що зміниться

Проєктом закону пропонується:

  • збільшити строк добровільної сплати штрафу, передбаченого постановою, з 10 днів до більш розумного терміну у 15 днів;

  • продовжити строк для примусового виконання постанови — з 30 днів до періоду, узгодженого з законом України «Про виконавче провадження», де строк становить три місяці.

Для чого потрібні ці зміни

За оцінками уряду, запропоновані зміни дозволять:

  • зменшити кількість випадків подвоєного штрафу через несуттєві запізнення;

  • знизити навантаження на судову систему;

  • забезпечити дотримання принципу невідворотності покарання, не порушуючи при цьому прав порушників.

У пояснювальній записці зазначено, що чинна редакція закону не враховує логіки вручення постанов, через що особа може отримати документ із запізненням і просто не встигнути оплатити штраф у встановлений строк.

Прийняття змін має усунути цю правову колізію і зробити покарання справедливішим.

Нагадаємо, за вітальний жест на дорозі водіїв можуть оштрафувати на 56 тисяч гривень.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie