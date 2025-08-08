Що змінює новий закон про штрафи для водіїв: детальний розбір

Штраф / © УНІАН

Уряд України пропонує збільшити строки сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі.

Про це йдеться у проєкті закону №13614 на сайті парламенту.

Автори законопроєкту вказують, що зараз строки у сфері транспортної безпеки є суттєво коротшими, ніж для інших адміністративних документів. Це створює правову невизначеність і ускладнює ефективне виконання рішень.

Наразі порушники зобов’язані сплатити штраф протягом 10 днів після набрання чинності постановою. У разі прострочення — навіть на один день — закон вимагає подвоєної сплати. Саме це стало причиною численних скарг і судових оскаржень.

Що зміниться

Проєктом закону пропонується:

збільшити строк добровільної сплати штрафу, передбаченого постановою, з 10 днів до більш розумного терміну у 15 днів;

продовжити строк для примусового виконання постанови — з 30 днів до періоду, узгодженого з законом України «Про виконавче провадження», де строк становить три місяці.

Для чого потрібні ці зміни

За оцінками уряду, запропоновані зміни дозволять:

зменшити кількість випадків подвоєного штрафу через несуттєві запізнення;

знизити навантаження на судову систему;

забезпечити дотримання принципу невідворотності покарання, не порушуючи при цьому прав порушників.

У пояснювальній записці зазначено, що чинна редакція закону не враховує логіки вручення постанов, через що особа може отримати документ із запізненням і просто не встигнути оплатити штраф у встановлений строк.

Прийняття змін має усунути цю правову колізію і зробити покарання справедливішим.

