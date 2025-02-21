Сім недорогих авто, які можуть прослужити протягом усієї пенсії

Вибір одного з цих автомобілів забезпечить вам комфортну і безпечну пенсію, не руйнуючи бюджет.

Якщо ви плануєте вийти на пенсію цього року або в найближчі п'ять років, ймовірно, вам доведеться вирішити, чи залишити ваше поточне авто, чи варто інвестувати в нове. Вибір має бути не лише економічно обґрунтованим, але й безпечним і надійним для водіїв старшого віку, які вступають у пенсійний період.

Про це пише GOBankingRates.

Видання перевірило рекомендації від авторитетних джерел в автомобільній індустрії, щоб визначити, які машини є найкращими для пенсіонерів та чому.

Ось список із семи автомобілів, які прослужать довго і не розорять бюджет.

Honda CR-V

Стартова ціна: 31 450 дол.

Honda CR-V отримала статус "Найкращий вибір безпеки" серед малих позашляховиків у рейтингу IIHS-HLDI 2024 року. Основні безпекові функції – надійні фари, система захисту у разі фронтальних ударів та чудові нагадування про використання ременів безпеки.

Малі позашляховики, такі як Honda CR-V, дуже популярні серед пенсіонерів через легкість входу і виходу завдяки високим сидінням і великим дверям. Хоча дехто може вважати, що CR-V не така захоплива в порівнянні з іншими моделями, для пенсіонерів це ідеальний вибір з погляду простору та економії пального.

Subaru Forester

Стартова ціна: 28 190 дол.

Subaru Forester також є малим позашляховиком, зручним для пенсіонерів завдяки високим сидінням і комфортному доступу. Крім того, Subaru пропонує програму Subaru Mobility Assist, яка покриває до 1 000 дол. на модифікації для зручності водіїв з обмеженими можливостями.

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Цей автомобіль має багато простору для багажу, підтримувальні сидіння і повний привід, що робить його безпечним у поганих погодних умовах. Для тих, хто шукає більш доступну версію, моделі 2019-2023 років коштуватимуть від 17 000 до 32 000 дол., згідно з даними Kelley Blue Book.

Kia Soul

Стартова ціна: 21 665 дол.

Власники Kia Soul мають середній вік близько 60 років, хоча зовні цей автомобіль може здатися орієнтованим на молодь. Kia Soul відрізняється просторим салоном та зручними сидіннями. Завдяки підвищеній висоті, пенсіонери легко можуть сідати та виходити з автомобіля.

Якщо стартова ціна здається високою, можна звернути увагу на вживані моделі 2018-2019 років, ціни на які коливаються між 11 000 і 13 000 дол.

Honda Accord

Стартова ціна: 29 390 дол.

Для тих, хто шукає середньорозмірний седан, Honda Accord стане чудовим вибором. Автомобіль забезпечує комфорт, простір і легкий доступ. Відома своєю економічністю, Accord забезпечує 16 км на літр пального на шосе та 12 км у міському циклі.

Hyundai Palisade

Стартова ціна: 39 000 дол.

Hyundai Palisade є більшим позашляховиком, який заслужив визнання як "Найкращий вибір безпеки". Цей автомобіль має низку преміум-функцій, таких як автоматичне екстрене гальмування і виявлення пішоходів. Також є зручні сидіння з масажем для водія та легкість входу/виходу.

Toyota Camry

Стартова ціна: 27 515 дол.

Toyota Camry – це комфортний, надійний і доступний середньорозмірний автомобіль, який ідеально підходить для пенсіонерів. Він оснащений технологіями безпеки Toyota Safety Sense 2.5+, такими як система попередження зіткнень з виявленням пішоходів і автоматичне перемикання дальнього світла.

Hyundai IONIQ 5

Стартова ціна: 42 985 дол.

Для пенсіонерів, які хочуть перейти на електричний транспорт, Hyundai IONIQ 5 є відмінним вибором. Цей малий позашляховик з неймовірними показниками безпеки та швидкою зарядкою стане надійним партнером для водіїв, які шукають екологічно чисте авто.

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