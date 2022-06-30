"Схопив би за нього кулю": ексочільник "Формули-1" зізнався у відданості Путіну та звинуватив Зеленського у війні з РФ

"Схопив би за нього кулю": ексочільник "Формули-1" зізнався у відданості Путіну та звинуватив Зеленського у війні з РФ

Колишній бос "королівських перегонів" Берні Екклстоун відзначився цинічною заявою.

Так, 91-річний функціонер назвав військову агресію Російської Федерації проти України "ненавмисною". Ба більше, британський бізнесмен звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського в тому, що не було нічого зроблено для запобігання війні.

Утім, на цьому Екклстоун не зупинився та зазначив, що готовий "схопити кулю" за російського "фюрера" Володимира Путіна.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ITV, пише Mirror.

"Я б все одно прийняв кулю замість нього. Він першокласна людина, і він робить те, що вважає правильним для Росії. На жаль, він, як і багато ділових людей, як і я, час від часу ми припускаємося помилок.

Щодо Зеленського, то я маю на увазі його професію, я розумію, він був коміком і, здається, він хоче продовжувати цю професію, тому що я думаю, якби він подумав про речі і доклав достатньо зусиль, щоб поговорити з паном Путіним, який є розумною людиною, дослухався б до нього і, можливо, міг би щось з цим зробити. Це не було навмисною війною. Подивіться, як Америка вламувалася до інших країн, які не мають нічого спільного з Америкою. Я абсолютно впевнений, що якби Україна хотіла правильно вийти із ситуації, вона могла б це зробити", - сказав у своєму недолугому монолозі Екклстоун.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ до України нинішнє керівництво виявилося значно розумнішим, ніж Екклстоун, та розірвало контракт на проведення етапу Гран-прі "Формули-1" на території країни-окупантки. Контракт "Формули-1" з Росією був розрахований до 2025 року. Від 2014 року етап відбувався в Сочі, від сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на новій трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

Раніше розповідалося про те, що сина російського мільярдера вигнали з команди Формули-1 через вторгнення РФ до України.

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