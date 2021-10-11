Шпигуни помітили на випробуваннях оновлену популярну модель Skoda: що про неї відомо зараз

Шпигуни помітили на випробуваннях оновлену популярну модель Skoda: що про неї відомо зараз

Автомобіль розділить платформу та лінійку двигунів з майбутнім Volkswagen Passat.

На випробуваннях було помічене нове покоління Skoda Superb, яке має вийти на ринок у 2023 році.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Автомобіль тестують у Альпах. Судячи з профілю, він носить кузов Superb Combi поточного покоління з камуфляжем на передній та задній частинах. Він також оснащений світлодіодними ліхтарями та оновленим бампером з вертикальними бічними отворами.

Нова Superb стала значно вищою і яскравішою на вигляд. Ззаду можна побачити дві вихлопні труби, приховані під заднім бампером, що натякають на версію з ДВЗ.

carscoops.com

Модель має розділити асортимент двигунів з Volkswagen Passat (B9) наступного покоління, який також може вийти у 2023 році. Машини будуть базуватися на розтягнутій версії платформи MQB, і пропонуватися у плагін-гібридних варіантах з електричною дальністю ходу до 100 км.

Також лінійку доповнять дизель 2.0 TDI, який буде доступний з переднім і повним приводом, бензиновий двигун 2.0 TSI та м'який гібрид 1.5 eTSI.

Нинішнє третє покоління Superb вийшло ще у 2015 році та отримало оновлення у 2019 році. Воно включало впровадження кросовера у стилі Scout та плагін-гібриду Superb iV. Між 2001 і 2019 роками Skoda продала більше 1 280 600 одиниць Superb у формі седана та Combi.

Повністю замасковані виробничі прототипи нового покоління мають почати з'являтися на початку 2022 року. Дизайнери бренду будуть застосовувати еволюційний підхід у плані екстер'єру, зберігаючи витончений, але нав'язливий вигляд свого флагмана.

Раніше повідомлялося, що Skoda анонсувала вихід нової моделі.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання