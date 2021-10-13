Шпигуни "зловили" на випробуваннях нове покоління Renault Kadjar: фото екстер'єру та інтер'єру

Автомобіль буде мати багато спільного з Megane E-Tech.

Renault Kadjar наступного покоління помітили на випробуваннях. Шпигунам вдалося сфотографувати зовнішній вигляд та навіть салон моделі.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Новий французький позашляховик отримає ще більш спортивний загальний вигляд у порівнянні з попередником, і це вдалося, зокрема, через коротші звиси.

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Передня частина отримає сміливіший дизайн зі світлодіодними фарами, встановленими високо в панелі, як у Megane E-Tech. Очікується, що Kadjar запозичить більше елементів дизайну у цього електрокара, хоча вони можуть бути трохи пом'якшені для кросовера.

Всередині автомобіля ще багато камуфляжу, але видно, що на там буде два екрани. Цифрову панель приладів супроводжувати вертикальний дисплей для інформаційно-розважальної системи.

motor1.com

Цілком ймовірно, що так будуть виглядати найвищі комплектації, а дешевші версії можуть отримати менший дев’ятидюймовий центральний дисплей з меншою роздільною здатністю. Крім того, цей прототип мав шестиступеневу механічну коробку передач.

Дата виходу нового Kadjar поки не оголошена, але його дебют може відбутися до кінця року або на початку наступного року. Продажі в Європі повинні початися в першому або другому кварталі 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Renault презентувала нову версію свого бюджетного міського автомобіля.

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