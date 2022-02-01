Шпигуни “зловили” новий електричний кросовер SsangYong без камуфляжу

Автомобіль має брутальний дизайн та чималий кліренс.

Тестовий автомобіль SsangYong J 100 потроху показує свій дизайн. Корейським шпигунам вдалося підловити авто майже без камуфляжу.

Дивлячись на знімки, стає зрозуміло, що машина дуже схожа на минулорічні скетчі. Про це повідомляє видання Autohome.

Дизайнери зберегли незвичайні дверцята багажника з відсіком для запаски, капот з брутальними ручками а також передню фальш решітку, яку схоже запозичили у компанії Jeep. Також, треба звернути уваги на бампери, вони великі, масивні та мають бутафорські накладки.

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Експерти впевнені, що автомобіль отримає акумулятори фірми BYD. А базою для моделі буде платформа, яку розробили сумісно з китайським виробником. SsangYong J 100 стане першим електромобілем компанії, який не матиме аналога на традиційному паливі.

Новинка отримала чималий дорожній просвіт, але великі виступи на бамперах потроху його з’їдають, тому відправитись на ньому у справжній офроуд вийде навряд. Та не поспішайте сумувати, під ці цілі компанія приготувала спеціальну модель - X200, саме вона і прилаштована до бездоріжжя.

В планах компанії, перевести всю лінійку автомобілів SsangYong на електротягу, але це буде відбуватися поступово. Такі ідеї принесла нова команда керівництва, яка повинна вивести автовиробника з кризи.

Нагадаємо, SsangYong збирається вивести на ринок новий кросовер: показані перші зображення.