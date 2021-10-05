Шпигуни "зловили" нову Mazda, яка створена на базі популярного гібрида Toyota

Цей автомобіль може замінити модель 2.

Шпигуни "зловили" новий автомобіль Mazda, який створений на базі гібридного Toyota Yaris та має вийти у 2022 році в Європі.

Про це повідомляє сайт Autocar.

Два японські автовиробники мають давнє технічне партнерство, яке включає роботу над майбутніми електромобілями. Раніше Mazda повідомляла, що хоче використовувати це також для розширення свого асортименту.

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У плани компанії, зокрема, входить випуск моделі на основі Yaris THS (гібридної системи Toyota, - прим.). Ці наміри підтвердилися прототипом Yaris, який був помічений на заводі Mazda в Європі.

Цілком ймовірно, що модель буде побудована для Mazda самою Toyota. Наявність хетчбека з гібридним двигуном допомогла б компанії досягти поставленої Європейським Союзом цілі викидів CO2.

Mazda на базі Yaris потенційно може замінити нинішню модель 2, яка продається з 2014 року і не містить гібридної силової установки, хоча ці два хетчбеки можуть продаватися разом протягом певного часу.

"Ми дійшли висновку, що THS є оптимальним рішенням для задоволення потреб та вимог кожного регіону. Ця співпраця є результатом дискусій, заснованих на нашій політиці партнерства Toyota-Mazda щодо ефективного використання бізнес-ресурсів обох компаній, поважаючи бренд та незалежність один одного", - повідомили у Mazda у 2020 році.

Раніше повідомлялося, що Mazda оновила свою бюджетну модель 2 та додала їй нову версію.

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