Собака в авто / © Associated Press

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Мила картина — собака, що радісно виглядає з вікна автомобіля, розвіваючи вухами на вітрі. Проте, ця, здавалося б, невинна поведінка може дорого коштувати водіям у Великій Британії.

Про це повідомило видання Express.

Дозволяючи домашнім тваринам вільно пересуватися в салоні під час руху, власники авто ризикують отримати величезний штраф — до 5000 фунтів стерлінгів.

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Відповідно правил дорожнього руху, тварини мають бути надійно зафіксовані під час поїздки, аби не заважати водієві та не наражати на небезпеку всіх у салоні. Якщо порушення виявлять, спершу це може коштувати 1000 фунтів, але в разі судового розгляду сума зростає до 5000. Також водій ризикує отримати до 9 штрафних балів, що для новачків може означати автоматичну втрату посвідчення.

«Перебуваючи в транспортному засобі, переконайтеся, що собаки або інші тварини належним чином закріплені, щоб вони не могли відволікати вас під час керування автомобілем або травмувати вас чи себе, якщо ви різко зупинитеся. Ремені безпеки, переноска для домашніх тварин, клітка для собак або захисна решітка для собак — це способи утримання тварин в автомобілях», — йдеться в британському законодавстві.

Страхові компанії також уважно стежать за дотриманням цього правила. Більшість полісів у Великій Британії дозволяють перевозити домашніх тварин, але за умови їх належної фіксації. Якщо під час врегулювання страхового випадку буде виявлено, що тварина не була закріплена, це може призвести до анулювання поліса. У такому разі водій вважатиметься незастрахованим на момент інциденту, що тягне за собою додаткові юридичні проблеми.

Також варто зазначити, що розміщення тварини на задньому сидінні зменшує ризик відволікання уваги водія і забезпечує додаткову безпеку для самого улюбленця.

Раніше ми повідомляли, як діяти водіям на дорогах з непомітною розміткою.