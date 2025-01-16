Штраф 5000 грн за керування авто в куртці: де за це карають водіїв

У деяких країнах водії, які керують автомобілем в зимовому одязі, можуть бути оштрафовані через потенційну небезпеку для безпеки на дорозі. Проблеми виникають тоді, коли водієві стає занадто спекотно.

В Україні водії взимку зазвичай не переймаються тим, щоб знімати верхній одяг перед поїздкою. Однак у Великій Британії така звичка може обернутися суттєвим штрафом.

Про це пише видання "Твоя машина".

Хоча керування автомобілем у куртці чи пальто саме по собі у Британії не заборонене, проблеми виникають тоді, коли водієві стає занадто спекотно.

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Спершу, сідаючи до холодного авто, керманич у верхньому одязі може відчувати комфорт. Але згодом, коли система обігріву підвищить температуру в салоні, багато хто намагається зняти куртку просто під час руху. Якщо це відбувається на очах у британського поліцейського, водій ризикує отримати штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів (близько 5100 грн).

Причина в тому, що британські Правила дорожнього руху зобов’язують водіїв завжди тримати обидві руки на кермі. Очевидно, що зняти верхній одяг, не відпускаючи кермо, неможливо. Тому такі дії розглядаються як порушення правил безпеки.

Щоб уникнути покарання, єдиний правильний вихід – зупинитися на узбіччі, вимкнути двигун і зняти куртку у спокійних умовах.

До слова, у Польщі підвищать штрафи за керування авто у нетверезому стані та перевищення швидкості. Українців там можуть позбавляти водійських прав у разі порушення ПДР.

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