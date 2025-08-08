ТСН у соціальних мережах

Штраф або смерть: як ціни на порушення змінюють поведінку водіїв

Дослідження у 23 країнах Європи показало: високі штрафи можуть стримувати аварійність. Найменше пошкоджень — там, де водії платять найбільше.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Високі штрафи — менше аварій. Це доводить дослідження аналітиків компанії carVertical, які проаналізували ситуацію в 23 європейських країнах. У скандинавських країнах, де розміри штрафів значно перевищують середньоєвропейські, рівень пошкоджень транспортних засобів виявився найнижчим.

Про це пише truckfocus.pl.

Фінляндія, Данія та Швеція демонструють ефективність жорстких заходів. У Данії, наприклад, перевищення швидкості на 15 км/год карається штрафом у 402 євро — це близько 10% середньої зарплати. У Фінляндії ж сума штрафу залежить від доходу порушника. Один із прикладів — мільйонер, який отримав штраф у 121 тисячу євро за перевищення швидкості на 30 км/год.

Натомість у країнах Центральної та Східної Європи, де штрафи значно нижчі, пошкодження автомобілів зустрічаються частіше. У Латвії та Словаччині штрафи за незначне перевищення складають близько 40 євро, і понад половина автівок у цих країнах мають сліди пошкоджень.

Попри те, що розмір штрафу має значення, експерти наголошують і на важливості водійської культури. У Німеччині, Іспанії та Великій Британії штрафи не є надвисокими, однак рівень пошкоджень техніки також залишається низьким. Це свідчить про відповідальне ставлення водіїв до дотримання правил.

Експерт ринку carVertical Матас Бузеліс наголошує: «Водії, які перевищують швидкість, повинні розуміти не лише фінансові наслідки, а й загрозу життю».

За його словами, лише комплексний підхід — суворі покарання та свідоме водіння — дозволить знизити аварійність на дорогах.

Нагадаємо, уряд України пропонує збільшити строки сплати штрафів за порушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, які були зафіксовані в автоматичному режимі.

Автори законопроєкту вказують, що зараз строки у сфері транспортної безпеки є суттєво коротшими, ніж для інших адміністративних документів. Це створює правову невизначеність і ускладнює ефективне виконання рішень.

