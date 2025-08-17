Штраф і рік без прав: які напої водіям варто уникати перед поїздкою

Алкотестер / © iStock

Водії часто помилково думають, що напої без спирту можна вживати перед поїздкою без обмежень. Проте поліція нагадує: навіть «безалкогольні» продукти іноді здатні вплинути на результати алкотестера і стати причиною штрафів або втрати водійського посвідчення.

Найбільше уваги заслуговує безалкогольне пиво. Попри позначку «0,0%» на етикетці, у ньому залишається невеликий відсоток спирту — зазвичай 0,05–0,1%. Одна банка рідко спричиняє проблеми, але якщо випити кілька одразу, алкотестер може зафіксувати позитивний результат. Вплив залежить від індивідуальних особливостей організму та точності приладу.

Не менш уважними слід бути любителям квасу, кефіру, ряжанки та інших ферментованих напоїв і продуктів: процес бродіння утворює характерний запах, який іноді сприймається як алкогольний. Кава та енергетики не містять спирту, але через високий вміст кофеїну і таурину можуть спершу стимулювати нервову систему, а вже через 20–30 хвилин викликати різке зниження енергії, уповільнення реакцій та сонливість, що теж небезпечно за кермом.

Фахівці радять під час тривалих поїздок обов’язково робити перерви, пити воду та обмежувати споживання безалкогольних пивних і ферментованих напоїв. За порушення правил керування у стані сп’яніння, передбачених статтею 130 КУпАП, штраф становить 17 000 гривень і позбавлення водійських прав на рік. При повторному порушенні штраф зростає до 34 000 гривень, а водійське посвідчення можуть анулювати на три роки.

Слід пам’ятати, що навіть безалкогольні напої не завжди безпечні за кермом, тому краще планувати поїздки обережно й уважно слідкувати за власним станом.

