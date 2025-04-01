Штраф у понад 3 тисячі гривень за їзду з порожнім баком: де водіям заборонено ігнорувати заправку

Водій за кермом / © pixabay.com

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Несподівано закінчився бензин на трасі? В Україні подібна ситуація може бути визнана форс-мажором, але в Німеччині законодавці розглядають це як безвідповідальність водія. Якщо ваш автомобіль зупинився на автобані через порожній бак, будьте готові сплатити штраф у розмірі 70 євро (приблизно 3100 гривень).

Про це повідомляє SUV News.

Чому це порушення?

Німецька влада вважає, що рух швидкісними магістралями вимагає ретельної підготовки. Перевірка рівня пального перед поїздкою — такий самий обов’язок водія, як справність гальм або працюючих фар. Якщо бензин закінчується на автобані, автомобіль перетворюється на потенційну загрозу для інших учасників руху, створюючи ризик аварійної ситуації.

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Які ще наслідки?

Крім штрафу, водій може понести додаткові витрати. Якщо автомобіль створить перешкоду руху і буде потрібна евакуація, послуги буксирування обійдуться в кілька сотень євро. Ба більше, якщо через зупинку станеться ДТП, водій буде визнаний винним і, можливо, зіткнеться зі ще серйознішими санкціями.

Як уникнути штрафу?

Головне правило — стежити за рівнем палива і заправлятися заздалегідь. У Німеччині на автобанах заправні станції розташовані досить часто, але розраховувати на удачу не варто. Крім того, рекомендується завжди тримати в машині запас палива в каністрі (дозволений обсяг — до 10 літрів).

У підсумку, хоч ситуація з раптовим закінченням бензину може здатися випадковою, в Німеччині до неї ставляться суворо. Водій зобов’язаний планувати поїздку, щоб не створювати загрозу безпеці на дорогах. Тому краще не ризикувати і вчасно заправлятися — це позбавить від штрафів і неприємностей.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонено дякувати «аварійкою»: за це можна отримати штраф.