Штрафи за ковток води за кермом: кому з водіїв вони загрожують

Поліцейські можуть виписати штраф навіть, якщо помітить вас із пляшкою води за кермом.

Навіть ковток води може коштувати водіям на Кіпрі штрафу у 85 євро (близько 3700 грн).

Про це повідомило видання Твоя Машина.

Влада Кіпру суворо забороняє їсти або пити під час керування автомобілем. Правила пояснюють це підвищенням безпеки на дорогах, адже будь-який сторонній предмет у руках відволікає водія та знижує увагу.

Якщо ви зголодніли чи відчули спрагу під час поїздки на Кіпрі, слід зупинитися у дозволеному місці, перш ніж щось випити чи перекусити.

Для українських водіїв це може стати несподіванкою. Тому під час поїздок за кордон завжди варто вивчати місцеві правила дорожнього руху, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Раніше ми писали без якого документа водія можуть оштрафувати на 17 тис грн.

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