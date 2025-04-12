Штраф за не увімкнену "аварійку": коли поліція не має права карати водіїв

Штраф за не увімкнену "аварійку" можна оскаржити / © Pixabay

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Правоохоронці зупиняють авто та виписують штраф за відсутність аварійної сигналізації, хоча водії стверджують, що їх зупинили без причин.

Чи зобов’язаний водій увімкнути «аварійку» і чи є такі штрафи законними, йдеться у статті «Uamotors«.

У розділі «Попереджувальні сигнали» Правил дорожнього руху є пункт 9.9.б, який визначає, що аварійну світлову сигналізацію слід вмикати при зупинці транспортного засобу на вимогу поліцейського.

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Згідно з цим пунктом, водій зобов’язаний увімкнути аварійну сигналізацію під час зупинки автомобіля працівниками поліції. Однак це є обов’язком, а не правом водія.

У статті зауважують, що поліцейські пильно слідкують за виконанням цього правила, тому і часто накладають штрафи для виконання планових показників у роботі.

Згідно з ч.2 ст. 122 КУпАП, порушення правил користування попереджувальними сигналами або зовнішніми освітлювальними приладами при початку руху чи зміні напрямку руху передбачає штраф у розмірі 510 грн.

«Однак, ця норма не передбачає відповідальності за порушення при зупинці автомобіля на вимогу поліцейського», — зауважує автор статті.

Аналіз ч. 2 ст. 122 КУпАП показує, що штраф за невключену аварійку передбачений лише при початку руху або зміні напрямку, а не під час зупинки автомобіля. Оскільки зупинка авто поліцією не є зміною напрямку руху, такі штрафи є незаконними.

У разі невключення аварійки при зупинці це може розглядатися лише як порушення за ст. 125 КУпАП, що передбачає лише попередження без штрафів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що власники авто зі США ризикують отримати штраф або втратити права через невідповідність певних стандартів.

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