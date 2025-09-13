Штраф за несправні габарити: коли водій може відбутися лише попередженням

Поліцейські штрафують за несправні габарити / Ілюстративне фото / © Закарпаття онлайн

Реклама

Штраф за несправні габаритні вогні є одним із найпоширеніших у практиці поліцейських. У темний час доби автомобіль, у якого не працюють габарити, одразу помітний у потоці, а для фіксації порушення достатньо відеозапису з реєстратора службового авто.

Про те, чи завжди поліцейські мають штрафувати водія за габарити, які не працюють, пише UaMotors.

Закон чітко передбачає відповідальність за таке порушення. Згідно з ч. 1 ст. 121 КУпАП, за керування транспортним засобом з несправними габаритними вогнями в темну пору доби накладається штраф у розмірі 340 гривень. Повторне порушення протягом року загрожує водієві позбавленням права керування на строк від трьох до шести місяців (ч. 4 ст. 121 КУпАП).

Реклама

Коли винний, а коли ні

Правила дорожнього руху зобов’язують водія перевіряти технічний стан автомобіля перед виїздом, зокрема і роботу всіх світлових приладів (п. 2.3.а ПДР). Однак існує юридична дилема: водій фізично не може контролювати роботу задніх габаритів під час руху. Постійні зупинки для перевірки також нереальні. Цим нюансом нерідко користуються поліцейські, коли виписують штраф, хоча правопорушення може не бути.

Важливо враховувати, що адміністративне правопорушення передбачає наявність умислу. Це означає, що водій має усвідомлювати, що він керує автомобілем з несправними вогнями. Якщо ж несправність виникла вже під час руху, це змінює ситуацію.

Згідно з п. 31.5 ПДР, у такому разі водій зобов’язаний вжити заходів для усунення проблеми, а якщо це неможливо, то має рухатися найкоротшим шляхом до місця стоянки або ремонту.

Як діяти, якщо лампочка перегоріла в дорозі

Звісно, у більшості випадків перегорання лампочки відбувається спонтанно і не є умислом водія. У такій ситуації ключовим є усвідомлення водієм факту несправності та його подальші дії. Якщо водій знає про несправність, але продовжує рух, свідомо порушуючи правила, то штраф буде законним. Якщо ж водій щойно помітив несправність і вже почав рух до найближчої СТО або місця стоянки, це може стати аргументом на його користь. Водій може надати суду докази, що він не мав наміру порушувати правила, а несправність виникла несподівано.

Реклама

Однак на практиці довести це поліцейському на місці буває складно. Тому водіям радять мати при собі запасні лампочки та інструменти для їх заміни. Це дозволить швидко усунути несправність та уникнути штрафу. Якщо ж це неможливо, то під час розмови з інспектором варто чітко пояснити, що ви прямуєте до місця ремонту згідно з ПДР.

Завжди фіксуйте обставини

У разі зупинки та складання протоколу, водію варто зафіксувати обставини на відео. Якщо поліцейський все ж виписав штраф, його можна оскаржити в суді. Важливо вказати в протоколі, що несправність виникла в дорозі і що ви не мали умислу. Наявність свідомих свідків, які можуть підтвердити, що вогні працювали на початку поїздки, також може бути корисним.

Загалом, хоча ПДР вимагають від водіїв підтримки автомобіля в справному стані, вони також враховують обставини непередбачуваних поломок. Знання своїх прав та обов’язків, передбачених законодавством, допоможе захистити себе від необґрунтованих штрафів.

Нагадаємо, автоексперти назвали чотири найгірші звички у заторах, які можуть стати причиною поломок і серйозних штрафів. Найгірша з них — агресивне водіння з ривками під час старту, різким гальмуванням та намаганням «виграти» кілька метрів у щільному потоці машин.