Штраф за п’яну їзду не застосовуватимуть до деяких категорій водіїв: кого це стосуватиметься

Юристи пояснили, чому штрафи за їзду на електросамокатах часто скасовуються.

В Україні керування транспортним засобом в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння карається позбавленням прав до 10 років, але є виняток для деяких водіїв, яким такі санкції не застосовуються.

Про це пише ТВОЯ МАШИНА.

Юристи зазначають, що поліція часто намагається штрафувати водіїв електроскутерів і електросамокатів за їзду в нетверезому стані, стверджуючи, що у них немає прав і реєстрації. Однак, коли люди оскаржують ці штрафи в суді, такі рішення часто скасовуються.

Повідомляється, що інспектори часто забувають або ігнорують, що електричні транспортні засоби потужністю до 3 кВт не потребують реєстрації в МВС, тому на них не поширюються вимоги, як для автомобілів.

В результаті, коли справа потрапляє до суду, водіїв за нетверезу їзду виправдовують, а штрафи скасовують, бо вони неправомірні. Однак слід пам’ятати, що їзда в нетверезому стані на самокаті або велосипеді також небезпечна як для вас, так і для інших.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що водіям загрожують штрафи до 600 тисяч гривень. Більше про це читайте у новині.

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