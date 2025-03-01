Штраф за перевищення швидкості: коли поліція не має права його виписувати

Штрафи за перевищення швидкості в Україні накладають за допомогою двох основних методів: автоматичних камер та портативних приладів TruCAM, що використовуються у поєднанні з камерами автоматичної фіксації. Однак у деяких випадках штраф може бути неправомірним, і водії мають право його оскаржити.

Про це пише "Автопілот".

Випадки, коли штраф можна оскаржити

У роботі камер, що фіксують порушення та визначають водія за номерним знаком автівки, можливі технічні похибки, зокрема некоректна фіксація швидкості через несприятливі погодні умови, помилка в розпізнаванні номерного знака або порушення вимог встановлення камери.

Ручні радари також можуть давати неточні результати, якщо їх використовувати в неналежних умовах.

Також поліцейські не мають права застосовувати радар за сильного дощу, туману чи снігу, якщо відстань між пристроєм та машиною менше 15 м або більше 61 м.

Поліцейські не мають права застосовувати радар, коли вимірювання проводиться на нерівній поверхні або під кутом. У таких випадках штраф може бути оскаржений.

Як оскаржити штраф за перевищення швидкості

"Якщо водій впевнений, що штраф був накладений незаконно, він має право перевірити дані постанови, звернутися до поліції для отримання відеозапису чи фотофіксації порушення, а також подати скаргу до суду", - йдеться у виданні.

Водночас там зазначають, що це потребує часу, у разі порушення процедури є високі шанси на скасування покарання.

Нагадаємо, TruCAM побільшає на дорогах України. Раніше йшлося про список місць, де вимірюватимуть швидкість.

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