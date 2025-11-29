Штраф за вимкнене ближнє світло вдень: юристи пояснили, чому він незаконний

Ближнє світло

В Україні діє правило: поза містом вдень мають бути увімкнені денні ходові вогні або ближнє світло. За порушення патрульні часто виписують штраф 510 гривень. Але, як кажуть юристи, більшість таких постанов не мають під собою законних підстав.

Про це пише видання «Новини Ю».

Адвокат із Києва Андрій Кулик пояснює: поліція зазвичай посилається на статтю 122 Кодексу про адмінпорушення. Вона стосується використання зовнішніх освітлювальних або сигнальних приладів під час початку руху чи його зміни.

«Ідеться про покажчики повороту, а не про ближнє світло, яке треба тримати увімкненим вдень за межами населеного пункту», — каже він.

Тобто формально дії водіїв не підпадають під 122 статтю. Правильна норма — стаття 125 КУпАП, де йдеться про «інші порушення правил дорожнього руху». Вона передбачає лише усне зауваження. Отже, будь-який штраф за вимкнене світло вдень на трасі не має юридичної сили.

Кулик радить оскаржувати такі постанови. Для цього достатньо подати заяву до суду з копією протоколу.

«Якщо патрульні неправильно кваліфікували порушення, суд скасує штраф», — додає юрист.

Подібні випадки останнім часом почастішали. На форумах водії пишуть, що поліцейські часто трактують ПДР довільно, сподіваючись, що більшість не захоче судитися за кількасот гривень. Але практика показує, що ті, хто подає позов, виграють.

Порада водіям

Якщо вас зупинили через нібито вимкнене світло, ввічливо попросіть поліцейського пояснити, яку саме норму закону він застосовує.

Перевірте, чи в постанові вказана стаття 122. Якщо так — це помилка, і її можна оскаржити.

Не сплачуйте штраф одразу. Подайте скаргу в суд протягом 10 днів після отримання постанови.

Що кажуть ПДР

За інформацією, пункт 9.8 ПДР дійсно вимагає вмикати ближнє світло вдень поза населеними пунктами. Але відповідальність за порушення цієї норми прямо не визначена. Тому штрафи за такими протоколами не узгоджуються з чинним законодавством.

Нагадаємо, в Україні готують нову реформу для водіїв: запровадять тотальний технічний контроль транспорту.