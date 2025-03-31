Штраф за зимові шини в Україні: що потрібно знати водіям

Автомобільна шина / © Pixabay

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З настанням теплої погоди автомобілістам рекомендують змінювати зимові шини на літні. Це важливо не лише для збереження ресурсу покришок, а й для безпеки руху, адже зимова гума у спеку має гірше зчеплення з дорогою. В Україні поки що немає штрафів за використання зимових шин у теплу пору року, однак це може змінитися.

Про це пише «Автотема».

Чи можуть оштрафувати за зимову гуму влітку?

Фахівці Безоплатної правової допомоги пояснили, що чинне законодавство не передбачає відповідальності за використання несезонних шин. У Правилах дорожнього руху немає чітко визначених дат або вимог щодо зміни гуми залежно від сезону.

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Водночас, існують технічні норми щодо стану покришок. Відповідно до пункту 31.4.5 ПДР та статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, шини мають відповідати таким критеріям:

мінімальна допустима глибина протектора;

відсутність видимих пошкоджень.

Якщо протектор стертий до критичного рівня, водію може загрожувати штраф у розмірі від 340 до 680 грн.

Новий законопроєкт: чи з’являться штрафи за зимові шини влітку?

20 лютого 2024 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11029, який передбачає штраф у розмірі 1700 грн за використання шин не за сезоном.

У разі повторного порушення штрафи можуть зрости до 3400 — 8500 грн або навіть призвести до позбавлення водійських прав на строк від трьох місяців до пів року.

Наразі законопроєкт ще не ухвалено, тож штрафи за використання зимової гуми влітку (і навпаки) поки що відсутні. Однак, зважаючи на європейську практику, де такі норми вже діють, ухвалення документа є лише питанням часу.

Як у Європі штрафують за зимову гуму влітку?

У багатьох європейських країнах діють чіткі правила щодо сезонної зміни шин. Наприклад, у Німеччині водій, який використовує зимову гуму влітку, може отримати штраф, а у Швеції та Норвегії заборонено їздити на шипованих зимових шинах після певної дати.

Українським водіям варто заздалегідь підготуватися до можливого ухвалення закону та подбати про відповідні шини, щоб уникнути проблем у майбутньому.

До слова, раніше пояснювалося про те, коли час замінити шини: п’ять ознак критичного зношування.