Штрафи до 1700 гривень: водіям нагадали про "найдорожчі" місця для паркування

Без наслідків зупинитися у місці, де заборонено паркування водій може не більше ніж на 5 хвилин.

Правила паркування автомобілів в Україні стали жорсткішими. Тепер водіям, які залишають свої автівки у заборонених місцях, загрожують штрафи до 1700 грн та навіть евакуація машини на штрафмайданчик.

Про це повідомляє Motor Media Review.

Видання попереджає, що найсуворіше каратимуть тих, хто паркується на тротуарах, пішохідних переходах та місцях для людей з інвалідністю.

"Зупинка і стоянка регулюються ПДР, де зупинкою вважається коротке припинення руху (до 5 хвилин) для висадки пасажирів або завантаження вантажу. Якщо транспортний засіб залишається без руху довше цього часу – це вже стоянка", – йдеться у матеріалі.

Де заборонено паркувати автомобіль

Водіям нагадали, що правилами визначений перелік місць, де заборонено паркуватися:

місця, позначені знаками "стоянка заборонена";

тротуари, якщо для пішоходів залишається прохід менш ніж 2 метри;

небезпечні повороти;

підйоми;

трамвайні колії;

мости;

тунелі;

зупинки громадського транспорту та ближче ніж за 30 м від них;

пішохідні переходи та відстань менш ніж за 10 м від них;

виїзди та проїзди;

ближче ніж за 50 м до залізничного переїзду;

газони.

Розмір штрафів за неправильне паркування

Розмір штрафу за порушення правил паркування є диференційованим та залежить від місця. Наприклад:

340 грн – порушення загальних правил стоянки;

680 грн – створення перешкоди для руху;

1020-1700 грн – паркування на місці для осіб з інвалідністю;

340-510 грн – стоянка автівок з ДВЗ на місцях для електромобілів.

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Штраф також можуть виписати за спробу безкоштовно скористатись платною стоянкою. Якщо автівка стоятиме на платному паркомісці понад 10 хвилин без оплати, водію загрожуватиме штраф у розмірі 20-кратної вартості години паркування.

Якщо ви вже опинились серед порушників правил паркування, варто пам'ятати, що термін сплати штрафу також впливає на його розмір. Якщо оплата здійснюється не пізніше 10 днів після порушення, водій сплачує лише 50% суми штрафу. Натомість якщо держава не отримає гроші протягом місяця, сума штрафу подвоюється.

А тих водіїв, які спробують проігнорувати штрафи, відтепер очікують неприємні сюрпризи. Несплачені штрафи є підставою для блокування банківських рахунків, арешту майна, відрахувань із зарплати, заборони на виїзд за кордон та навіть примусової евакуації автівки на штрафмайданчик.

Нагадаємо, фахівці пояснили, чому небезпечно їздити із порожнім баком. Щоб уникнути багатьох проблем, водіям радять завжди тримати рівень пального вище чверті бака і планувати заправку свого авто заздалегідь.

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