Штрафні бали для водіїв: в Україні хочуть ввести нову систему вилучення прав

Українських водіїв можуть очікувати нові правила: 2026 року планується впровадити накопичувальну систему штрафних балів. За систематичні порушення прав можуть позбавляти автоматично. Щоб знову сісти за кермо, порушникам доведеться повторно доводити знання ПДР на іспитах у сервісних центрах МВС

Штрафні бали за порушення ПДР та вилучення водійського посвідчення

Законопроєкт №14133 пропонує ввести ліміти на кількість балів за порушення правил дорожнього руху. Наприклад, якщо у вас стаж понад 1 рік, вам вистачить 15 балів для того, щоб у вас забрали посвідчення. Якщо у вас стаж менше 1 року, то 10 балів також вистачить для того, щоб посвідчення забрали.

«Що про нарахування цих балів? Слава Богу, прості люди не зможуть вам нараховувати ці бали. Це буде робити або поліція, або камера відеофіксації. Тобто проїхав на червоне світло — бал отримай. Перевищив швидкість, камера зафіксувала — бал отримай», — пояснив користувач.

Сплата штрафів та повернення посвідчення водія

Якщо ці пропозиції затвердять на законодавчому рівні, то, крім того, що сплата штрафу за порушення автоматично не позбавлятиме штрафних балів, це просто буде закриттям фінансової частини питання.

Бали можуть анулюватися з часом, якщо водій не порушує ПДР, або через проходження спецкурсів.

Таким чином, втратити водійське посвідчення зможе будь-який водій, навіть з 30-річним стажем, якщо систематично порушуватиме ПДР. А от для повернення прав потрібно буде складати теоретичний та практичний іспити, як для нових водіїв.

Ця система, що використовується в Європі, покликана стимулювати водіїв до більш відповідальної поведінки на дорозі та знизити кількість ДТП, нараховуючи додаткові стягнення за повторні порушення.

Хоча законопроєкт реєстрували раніше, його втілення очікується 2026 року з адаптацією європейських норм.

Що кажуть у поліції

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький також прокоментував інформацію про систему штрафних балів для водіїв.

«У Мережі розповсюджено інформацію, що від 2026 року запрацювала система штрафних балів для водіїв. Це не відповідає дійсності. Наразі є ряд законопроєктів, які покликані врегулювати це питання і в майбутньому запровадити штрафні бали за прикладом передового досвіду зарубіжних країн. Проте, поки що це питання перебуває на розгляді, й штрафні бали не запроваджені!» - наголосив він у Telegram.

Олексій Білошицький додав, що про такі масштабні нововведення патрульна поліція обов’язково повідомить громадськість заздалегідь. Він закликав довіряти лише перевіреним джерелам.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про те, що українські водії вже 2026 року зможуть оформлювати ДТП в застосунку «Дія» — без поліції та паперів. Уряд ухвалив постанову, що відкриває шлях до цифрового європротоколу.