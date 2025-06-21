Штрафи на АЗС: за що водії можуть втратити права або заплатити до 10 тисяч

АЗС / © Pixabay

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Поліція нагадує українським водіям про низку правил, яких слід дотримуватися на території автозаправних станцій. Їх порушення може не лише призвести до штрафів, а й, у деяких випадках, обернутися тимчасовим позбавленням водійських прав.

Про це пише «Автотема».

Зокрема, суворо заборонено палити на АЗС — це несе ризик займання і передбачає штраф від 51 до 170 гривень.

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Інша поширена помилка — заправка автомобіля при увімкненому двигуні. Така дія збільшує ймовірність пожежі, тому карається штрафом.

Також на відстані до 15 метрів від заправної колонки заборонено проводити ремонт автомобіля. Порушення цього правила може спричинити адміністративну відповідальність.

Найсерйозніші наслідки — для водіїв, які, забувши про безпеку, виїжджають із території АЗС із шлангом, що досі знаходиться у паливному баку. Такий інцидент часто призводить до пошкодження обладнання, через що водієві доведеться компенсувати збитки — від 5 000 до 10 000 гривень, залежно від політики заправки.

Нагадаємо, заправка авто одразу після прибуття бензовоза може завдати серйозної шкоди двигуна. Експерти попереджають: у цей час підвищується ризик потрапляння в бак осаду, бруду та домішок, які осідають на дні резервуарів.

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