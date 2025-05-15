Штрафи за неправильну установку шин: скільки стягують з водіїв в Україні

Поліцейські нагадали про штрафи / © Pixabay

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Через масову заміну гуми на літню в Україні утворюються великі черги у шиномонтажних майстернях. Часом майстри встановлюють спрямовані шини поспіхом і не за інструкцією.

Про це йдеться у матеріалі autotheme із посиланням на рекомендації патрульного.

Поліцейський зазначив, що виробники знімають із себе відповідальність у разі виникнення складних ситуацій, якщо шини зі спрямованим малюнком протектора було встановлено неправильно.

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«І тут провина лягає на водія», — каже поліцейський.

Він зауважує, що патрульні на дорогах регулярно перевіряють стан шин під час дорожніх рейдів.

«Зокрема, не лише візуальний огляд, а й перевірку відповідності встановленої гуми сезону», — додає він.

Штрафи за шини: скільки сплатять водії

Тож за використання невідповідної пори року та за шини зі зношеним протектором передбачено штраф 20-40 неоподатковуваних мінімумів, тобто — 340-680 грн.

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Однак багато водіїв не знають, що неправильне встановлення покришок також може спричинити аналогічне покарання.

«Експлуатація автомобіля з неправильно встановленими спрямованими шинами значно погіршує керованість на мокрій дорозі. Автомобіль починає ковзати по воді при менших швидкостях, ніж при правильній установці коліс, що може призвести до аварійних ситуацій. Важливо пам’ятати, що безпека на дорозі залежить не лише від якості шин, а й від їхнього правильного використання. Тому перед початком сезону варто приділити увагу цьому питанню та переконатися в тому, що всі колеса встановлені відповідно до рекомендацій виробника», — додають на шиноманшажі.

Нагадаємо і про покарання водіїв за алкоголь у припаркованому авто. Хоча сам факт розпивання спиртного у припаркованій машині не карається за законом.

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