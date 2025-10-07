Тонування скла / © Freepik

Реклама

Українські автомобілісти дедалі частіше вдаються до тюнінгу своїх транспортних засобів. Однак не всі зміни є безпечними або законними.

Про це повідомило видання Inkorr та «Економічні новини».

Найпоширеніші порушення стосуються фар і акумуляторів. Встановлення надто яскравих ламп або батарей меншої потужності, ніж передбачено виробником, може призвести до штрафів. Експерти радять перед будь-якими змінами консультуватися з офіційним сервісом або представництвом марки.

Реклама

В Україні чітко визначено правила тонування скла: лобове скло має пропускати не менше 75% світла, а передні бокові — не менше 70%. Будь-яке дзеркальне покриття чи надмірне затемнення фар і ліхтарів вважається порушенням, адже зменшує оглядовість і підвищує ризик аварій.

Перевіряти рівень світлопроникності мають право лише поліцейські з використанням сертифікованих приладів.

За перше порушення, пов’язане з незаконним тюнінгом, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Повторне протягом року карається штрафом від 850 до 1700 гривень, а в окремих випадках може призвести до тимчасового позбавлення водійських прав або адміністративного арешту.

Нагадаємо, золоті килими з опалого листя на дорогах приховують серйозну небезпеку для водіїв. Мокре листя на асфальті суттєво знижує зчеплення шин з дорожним покриттям і підвищує ризик аварії.