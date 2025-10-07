- Дата публікації
Штрафи за незаконний тюнінг авто в Україні — що заборонено і які зміни караються
Зміни фар, акумуляторів чи тонування скла можуть обернутися штрафом.
Українські автомобілісти дедалі частіше вдаються до тюнінгу своїх транспортних засобів. Однак не всі зміни є безпечними або законними.
Про це повідомило видання Inkorr та «Економічні новини».
Найпоширеніші порушення стосуються фар і акумуляторів. Встановлення надто яскравих ламп або батарей меншої потужності, ніж передбачено виробником, може призвести до штрафів. Експерти радять перед будь-якими змінами консультуватися з офіційним сервісом або представництвом марки.
В Україні чітко визначено правила тонування скла: лобове скло має пропускати не менше 75% світла, а передні бокові — не менше 70%. Будь-яке дзеркальне покриття чи надмірне затемнення фар і ліхтарів вважається порушенням, адже зменшує оглядовість і підвищує ризик аварій.
Перевіряти рівень світлопроникності мають право лише поліцейські з використанням сертифікованих приладів.
За перше порушення, пов’язане з незаконним тюнінгом, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Повторне протягом року карається штрафом від 850 до 1700 гривень, а в окремих випадках може призвести до тимчасового позбавлення водійських прав або адміністративного арешту.
За перше порушення, пов'язане з незаконним тюнінгом, передбачено штраф у розмірі 340 гривень. Повторне протягом року карається штрафом від 850 до 1700 гривень, а в окремих випадках може призвести до тимчасового позбавлення водійських прав або адміністративного арешту.