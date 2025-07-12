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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Штрафи за ПДР: як одна помилка може коштувати вам авто і банківського рахунку

Якщо водій ігнорує повідомлення про штраф — наслідки можуть бути серйозними. Від подвоєння суми до втрати авто.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © Pixabay

Несплата штрафів за порушення правил дорожнього руху в Україні — це не просто формальність. У деяких випадках вона може мати серйозні юридичні наслідки — аж до арешту майна.

Про це пише mAuto.

Найчастіше штрафи надходять після фіксації порушень дорожніми камерами. Повідомлення з’являються у застосунку «Дія», в електронному кабінеті водія або надходять поштою. Та багато водіїв нехтують цими повідомленнями — і дарма.

«Прострочення сплати штрафу тягне за собою автоматичне подвоєння його суми. Якщо ж борг не погашається — справу передають виконавчій службі», — пояснюють експерти.

На цьому етапі можливий арешт банківських рахунків, а інколи — навіть самого автомобіля. Дізнатися про це водій може зовсім неочікувано — наприклад, під час спроби продати машину або провести фінансову операцію.

Чи можна оскаржити штраф:

Якщо штраф винесено автоматично на основі запису з камери, водій має шанс оскаржити постанову в суді. Адже поліція надсилає її власнику авто, не з’ясовуючи, хто був за кермом.

Це суперечить принципу особистої відповідальності, і суди нерідко стають на бік водіїв, якщо немає конкретних доказів вини саме цієї особи.

«Якщо за кермом був хтось інший, і це можна підтвердити — є шанси виграти справу в суді», — додають юристи.

Нагадаємо, МВС України нагадує: якщо в автомобілі немає аптечки, вогнегасника або знака аварійної зупинки — водієві загрожує не лише штраф, а й позбавлення прав чи навіть адміністративний арешт. Поліція посилила щоденні перевірки.

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