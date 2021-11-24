Шведи вперше показали “вбивцю” Tesla Model S: чим цікава новинка

Прем'єра автомобіля запланована на 2024 рік, але поередній продаж стане доступний вже у 2022 році.

Компанія Polestar нарешті анонсувала свій новий електричний гран-турер під індексом 5. Цей автомобіль називають прямим конкурентом Tesla Model S. Брутальний дизайн, потужний двигун та шведська досконалість – ідеальний “рецепт” успіху.

Але поки що, побачити цю красуню можна лише на відео, яке опублікувала компанія.

Звісно нам презентували концепт майбутнього автомобіля і до фінальної збірки його будуть модифікувати та перероблювати, але навіть у “сирому” вигляді Polestar 5 виглядає фантастично.

Машина отримала кузов купе, величезний панорамний люк, вузьку передню оптику, а також дуже стильні задні світлодіодні ліхтарі. Дизайнери при створенні концепту надихалися краєвидами та колоритами Швеції. Тож не дивно, що кузов дуже модерновий та цікавий, як і сама країна.

Яким саме буде інтер’єр автомобіля поки замовчують, відомо тільки, що гран-турер отримає центральний екран медіасистеми з сенсорним дисплеєм. Технічні характеристики також залишаються за “завісою”.

Вже фінальну Polestar 5 побачить у 2024 році. Тож конкурентам треба працювати більш старанно, щоб було чим перекривати “гармату” від шведів. Також до 2024 року Polestar повинна презентувати кросовер Polestar 3 та крос-купе Polestar 4. До речі, за останній рекомендована ціна буде сягати 45 000 євро (приблизно 1 372 500 грн.)

Нагадаємо, що нещодавно незалежне агентство EPA склало список електрокарів, які можуть проїхати найбільше кілометрів на одному заряді.