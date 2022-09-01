Шведський електрокабріолет "розмели" за тиждень, він надійде в серійне виробництво лише 2026 року

Так, компанія Polestar 16 серпня оголосила про старт продажу нового електричного кабріолету 6 LA. Незважаючи на те, що модель представлена тільки як концепт, весь її тираж у 500 одиниць розпродали менше ніж за тиждень.

Про це повідомляє Insideevs.

Вартість цієї електричної моделі компанія поки не озвучила, хоча попередньо вона може становити близько 200 тисяч доларів. Втім, йдеться про попередні бронювання. Сума внеску, яку внесли клієнти для оформлення резервування, також не називається. Відомо, що постачання моделі розпочнеться 2026 року. Того ж року розпочнеться й серійне виробництво цієї моделі.

Фото: insideevs.com

Електричний кабріолет побудований на базі нового алюмінієвого шасі, яке використовується в Polestar 5. Новинка оснащується двомоторною силовою установкою потужністю 872 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Розгін із місця до "сотні" займає 3,2 секунди. Максимальна швидкість – 250 км/год. Запас ходу 6 LA поки що не названо.

"Високий інтерес з боку наших клієнтів показує, що такий приголомшливий електричний родстер Polestar 6 має високу актуальність на арені спорткарів. Комбінація відкритого верху та електрики, безсумнівно, приваблює навіть найзапекліших любителів бензину", - сказав генеральний директор Polestar Інгенлат.

Додамо, що Polestar 6 стане одним із чотирьох новинок бренду, які компанія випустить протягом наступних п'яти років. Першим дебютує позашляховик Polestar 3, слідом за ним з'явиться купе Polestar 4, а в 2024 очікується 4-дверний GT Polestar 5.

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