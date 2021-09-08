Швейцарці випустять ультракомпактний електрокар із дверима, які відкриваються спереду: оголошена ціна

Це нова версія автомобіля Microlino, представленого в 2016 році.

Швейцарська компанія Micro представила свій електричний міський автомобіль Microlino 2.0.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Вперше автомобіль показали ще у 2016 році і мали випустити через два роки. Проте плани змінилися і компанія представила нову версію автомобіля з абсолютно новим шасі універсального типу. Виробництво машини мають розпочати вже у цьому році.

Також читайте У Мережі показали найменший кемпер у світі, який розроблений на базі суперкомпактного електромобіля

Дизайн електрокара натхненний BMW Isetta. Вигляд остаточного варіанта зберіг всі особливості попередніх прототипів. Машина має модернізований екстер'єр Isetta зі світлодіодними панелями, круглими фарами і чудовим покриттям. Передні двері більше не мають ручки, тому що відкриваються за допомогою кнопки.

Усередині є місце для 2 осіб та 230 літрів вантажного простору. Перероблений салон оснащений нерухомою рульовою колонкою (раніше вона була приєднана до дверей), цифровою панеллю приборів та додатковим сенсорним екраном у центрі для управління основними функціями автомобіля.

Microlino вийде у трьох версіях Urban, Dolce та Competizione, і вони будуть доступні з трьома ємностями акумулятора. Перша – початкова і вона буде доступна у кольорі Santorini White або в Amsterdam Orange з глянсовим чорним дахом. Усередині тканина оббита чорними або антрацитовими відтінками.

carscoops.com

Dolce отримав хромовані вставки у зовнішньому вигляді та відтінки Paris Mint, Milano Red, Zurich Blue в поєднанні з білим дахом. Він також має світлодіодні смуги спереду та ззаду, які доповнюють фари та ліхтарі. Усередині ця версія оббита екологічною тканиною або шкірою.

Флагманський Microlino Competizione пропонує вибір матових кольорів кузова – Gotham Anthracite, London Green і Torino Aluminium – та контрастуючий глянсовий чорний дах.

Електричний силовий агрегат виробляє 17 к.с. і 118 Нм крутного моменту, а його максимальна потужність – 25 к.с. Автомобіль може розганятися від 0 до 50 км/год за 5 секунд і досягти максимальної швидкості 90 км/год.

Microlino доступний з трьома акумуляторами: на 6 кВт-год, 10,5 кВт-год та 14 кВт-год. На одному заряді з ними можна проїхати 95, 175 та 230 км відповідно. Перший та третій варіант батареї заряджаються до 80% за 4 години, а другий – за 3.

Електромобіль коштує від 12 500 євро, і він має вже понад 24 000 бронювань. Очікується, що перші поставки відбудуться у Швейцарії, потім у Німеччині, а згодом авто вийде й на інші європейські ринки.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що довжина Microlino всього 2,4 метра.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання