Швидше за Bugatti: електрокар Tesla встановив новий рекорд швидкості

Ця модель лише готується вийти на ринок.

Електрокар Tesla Model S Plaid став найшвидшим серійним автомобілем в історії.

Про це повідомляє Electrek.

Так, днями цей автомобіль встановив новий рекорд часу проходження дистанції в чверть милі ( 402 метри , прим.). Зазначається, що цю відстань найпотужніша версія електромобіля Tesla Model S подолала за 9,2 секунди. Рекордний заїзд пройшов на трасі Famoso Raceway у Бейкерсфілді, штат Каліфорнія. Автомобіль не піддавався ніяким модифікаціям, а результат підтверджений відомим автолюбителем Джеєм Лено.

Цікаво, що прототип Tesla Model S Plaid на дистанції в 402 метра розігнався до 243 км/год. Для порівняння, значно дорожчий автомобіль Bugatti Chiron Sport аналогічну дистанцію подолав за 9,4 секунди за максимальної швидкості 254,3 км/год, але таких гіперкарів було випущено всього 500 екземплярів, і коштують вони суттєво дорожче від новинки Tesla, яка буде продаватися приблизно за 120 тисяч доларів.

Раніше в десять секунд на зазначеному відрізку укладалися далеко не всі. Так, наприклад, це все той ж Bugatti Chiron Sport з показником в 9,4 с, Porsche 918 Spyder з 9,7 с, McLaren P1 потрібно 9,8 с, а Bugatti Veyron Super Sport і McLaren 720S насилу вклалися в 9,9 с.

Додамо, американська компанія офіційно заявила, що її Tesla Model S Plaid може розігнатися до максимальних 320 км/год, а на те, щоб подолати першу позначку в 100 км/год їй потрібно всього 1,99 секунди. Це не позначилося на запасі ходу, оскільки електрокар здатний подолати до 624 км на одній зарядці батареї.

Раніше розповідалося про те, що водневий електрокар Hyundai встановив світовий рекорд найдовшої відстані.

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