Шиномонтаж може стати пасткою: які помилки здатні знищити керованість авто

Шини / © Pixabay

Неправильно встановлені шини впливають не лише на комфорт, а й на безпеку керування. Багато водіїв і навіть майстрів припускаються критичної помилки: нові або менш зношені шини ставлять спереду, а старі залишають ззаду.

Про це пише «Твоя машина».

Експерт із безпеки руху Андрій Мельник підкреслює, що це підвищує ризик заносу: «Передня вісь тримає вагу двигуна, тож стабільність машини залежить від задніх коліс. Нові або менш зношені шини мають бути позаду».

Помилка під час монтажу може коштувати керування, особливо якщо шини мають складний малюнок протектора.

Спрямовані шини: Мають малюнок у вигляді ялинки та стрілку, яка чітко показує напрямок обертання. Встановлення «навпаки» зменшує зчеплення, особливо під дощем, попри помилкові переконання, що так машина гальмуватиме швидше.

Асиметричні шини: Мають позначки «inside» (внутрішня) і «outside» (зовнішня) — плутати боки категорично не можна.

Щоб перевірити, чи все встановлено правильно, станьте перед авто. Якщо малюнок протектора спрямований донизу — все гаразд. Ззаду він має йти догори, у напрямку арок. Якщо навпаки — шини стоять неправильно.

Поради після сервісу

Після шиномонтажу обов’язково перевірте тиск і балансування. Нерівномірний тиск призводить до підвищеної витрати пального та нерівномірного зносу гуми.

Якщо після виїзду з сервісу кермо почало тремтіти — це може бути наслідком помилки під час балансування. У такому випадку необхідно негайно повернутися на перевірку. Щоб уникнути проблем, експерти радять перед початком роботи сфотографувати шини та просити майстра показати маркування.

Нагадаємо, різке скрипіння або вереск, що лунає з-під коліс, може миттєво викликати паніку у будь-якого водія. Перша думка — гальмівні колодки стерті, диски пошкоджені, а це означає — дорогий ремонт. Та насправді не все так страшно.

У більшості випадків скрипіння — це не пошкодження, а наслідок банального забруднення.

Метод простий: розігріти гальмівну систему через кілька інтенсивних, але контрольованих гальмувань. Цю процедуру водії називають «пропалюванням гальм». Знайдіть безпечне місце — порожнє парковання чи пряму ділянку дороги, — розженіть авто до 60–70 км/год і 3–5 разів різко пригальмуйте. Це дозволить знищити налиплий бруд і повернути тишу на поворотах.