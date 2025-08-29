Сім фраз з оголошень про продаж авто, що приховують проблеми

Покупка автомобіля

Реклама

Купівля вживаного автомобіля в Інтернеті для українців стала буденністю, але існують і ризики. Деякі продавці маскують технічні проблеми за красивими словами.

Є сім найтиповіших фраз в оголошеннях з продажу, які мають насторожити. Про них пише «Твоя МАШИНА».

«Сів і поїхав»

Здається, що з машиною все гаразд, але часто так кажуть, коли технічний стан далекий від ідеалу. На практиці буває, що покупець від’їжджає лише кілька кілометрів і зупиняється з димом під капотом.

Реклама

«Вкладень не потребує»

Сергій, механік із Києва, який понад 15 років займається ремонтом ходової, каже: «Коли в оголошенні пишуть про відсутність витрат, це майже завжди трюк. Будь-яке авто після 150 тисяч кілометрів потребує вкладень». На Auto.ria нерідко трапляються оголошення з таким формулюванням, навіть якщо машина коштує лише 6–8 тисяч доларів (250–335 тисяч грн).

«Усі подробиці телефоном»

Це сигнал, що продавець приховує технічні нюанси. Якщо він не може описати стан кузова чи коробки просто в тексті, є причина сумніватися.

«Торг біля капота»

Автопідбірник Володимир з Житомира пояснює: «Якщо продавець готовий скидати ціну ще до огляду — він боїться втратити покупця. Значить, є приховані проблеми». Часто йдеться про кузовні дефекти або несправну коробку.

«Перевірка на будь-якій СТО»

Гарна ідея, але лише якщо ви самі обираєте сервіс. Інакше продавець завезе на «свою» станцію, де дадуть вигідний для нього висновок.

Реклама

«Не битий, не фарбований»

Так пишуть навіть у разі, коли авто вже фарбували частинами. На Auto.ria трапляються такі пропозиції навіть щодо машин після серйозних ДТП. Варто перевіряти товщиноміром, інакше ризикуєте купити «конструктор».

«Автобізнесменів прохання не турбувати»

Це виверт перекупів, які не хочуть спілкуватися з колегами. Якщо таке бачите — готуйтеся до складних торгів із досвідченим ділком.

Порада проста: не ведіться на красиві формулювання, вимагайте сервісної історії, повний техогляд і не поспішайте. Краще втратити трохи часу, ніж витратити сотні тисяч гривень на проблемний автомобіль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі двигуни не витримують навіть 100 тисяч кілометрів пробігу — їхній ремонт може коштувати власникам дуже дорого. А також — про п’ятірку моделей, які часто ламаються в Україні.