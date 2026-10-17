Сім помилок водіїв восени, які можуть обернутися дорогим ремонтом авто

Помилки водіїв восени: що може призвести до дорогого ремонту / © pixabay.com

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З приходом осінніх холодів автомобіль потребує особливої уваги. Дощі, волога, різкі перепади температури та скорочення світлового дня не лише ускладнюють поїздки, а й можуть виявити проблеми, які влітку залишалися непомітними.

Про це повідомило видання Oboz.ua.

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Є сім поширених помилок, яких водіям варто уникати восени, щоб не зіткнутися з несправностями та дорогим ремонтом.

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Не перевіряти акумулятор

Однією з перших проблем після похолодання може стати слабкий акумулятор. Якщо батарея вже зношена або погано тримає заряд, зниження температури здатне призвести до того, що одного ранку двигун просто не запуститься.

Перед холодами варто перевірити стан акумулятора та рівень його заряду, а також переконатися, що немає витоків струму.

Продовжувати їздити на зношених літніх шинах

Спроба використати старі літні шини до останнього восени може бути небезпечною. На мокрому асфальті через зношений протектор зростає ризик втрати зчеплення з дорогою та аквапланування.

Якщо замінити шини одразу немає можливості, водіям радять уникати різких маневрів та тримати більшу дистанцію.

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Відкладати заміну склоочисників

Зношені щітки двірників часто залишають на лобовому склі смуги та розводи. За осінніх дощів і туманів це може суттєво погіршити огляд.

Тому перед сезоном варто не лише замінити старі щітки, а й перевірити справність усього механізму склоочисників.

Не перевіряти гальмівну рідину

З часом гальмівна рідина накопичує вологу, через що температура її кипіння знижується. За інтенсивного гальмування це може негативно позначитися на роботі гальмівної системи.

Перевірити стан рідини можна спеціальним тестером. Планову заміну рекомендують проводити приблизно раз на два роки.

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Залишати літній омивач до морозів

Навіть один холодний осінній ранок може створити проблеми, якщо в бачку залишається вода або рідина, не розрахована на низькі температури. Після замерзання вона здатна пошкодити бачок, насос або форсунки.

Тому переходити на міжсезонний чи зимовий омивач краще завчасно, не чекаючи сильних морозів.

Не перевіряти фари

Восени темніє дедалі раніше, а отже, справність освітлення стає особливо важливою. Несправні чи неправильно відрегульовані фари погіршують видимість дороги, а також можуть засліплювати водіїв зустрічних авто.

Перед холодним сезоном варто перевірити всі зовнішні світлові прилади та за потреби відрегулювати фари.

Ігнорувати вологу в електричних роз’ємах

Осіння сирість може стати причиною потрапляння вологи до електричних з’єднань автомобіля. Особливо вразливими можуть бути старі машини та авто, які раніше ремонтували після пошкоджень.

Спочатку окислення контактів іноді дається взнаки лише поодинокими збоями електроніки. Однак із часом воно може спричинити серйозніші несправності, зокрема проблеми з електронними блоками або нестабільну роботу двигуна. Якщо з’явилися ознаки потрапляння вологи, контакти варто очистити, а з’єднання захистити відповідним водовідштовхувальним засобом.

Нагадаємо, раніше водіям порадили використовувати розведений оцет для очищення лобового скла восени. Цей доступний засіб допомагає позбутися забруднень, які можуть посилювати небезпечні відблиски від сонця.

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