Сім’я гонщиків впродовж 65 років збирала колекцію унікальних автомобілів

Серед всіх автомобілів можна знайти унікальні машини, які побачити дуже важко.

Цілковито унікальна колеція автомобілів, яку збирали - аж 65 років. Родина гонщиків Мулачеків з Техасу - має десятки фантастичних машин, більшість з яких 99% людей - бачили хіба що на фото та архівному відео.

Що цікавого в колекції, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Першим автомобілем став A.C. Bristol, який 1957 року старший Мулачек придбав прямо на заводі. Щоразу після народження дітей, чоловік був змушений продавати улюблену машину. Але він завжди викуповував її назад.

Фішка колекції - автомобілі Мулачеків не припадають пилюкою, а досі активно ганяють. Кожен з родини в будь-який момент може взяти будь-яке авто з колекції - та гайнути на ньому, наприклад, на трек.

Чоловік розповідає, що дуже любить автомобілі, тому їх не закрив десь у амбарі, а постійно експлуатує, адже саме для цього їх і створюють. Автомобіль має не лише тішити око, а й дарувати емоції.

Коли роздивляєшся колекцію Мулачеків, одразу розумієш - тут дуже люблять Ford Mustang, різні моделі Shelby та AC Cobra.

Однак, тут можна побачити й автомобільну манюню – BMW Isetta. За словами власника - для нього це особливий автомобіль, який не раз його виручав.

А далі ще цікавіше – Peugeot 402, 1938 року. Тільки подивіться на цього красеня, на його форми, плавні лінії, просто неможливо відірватись. Та це не звичайна версія цієї моделі, а дуже рідкісна - Darl’mat Pourtout Coupe. Таких у гарному стані залишилося лише кілька екземлярів, тож побачити це авто, та ще й посидіти в ньому – справжнє диво.

Утім, на щодень члени великої родини вибирають Shelby. Найпопулярніша - Shelby GT-500. Ці автомобілі практичні, дешеві у обслуговуванні, а ще - саме на них Мулачеки досі беруть участь в перегонах.

Нагадаємо, у США знайшли ексклюзивну колекцію із сотнями рідкісних Ford Mustang та Shelby Cobra.