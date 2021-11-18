"Сипляться" скарги від власників: електромобілі Tesla після оновлення програмного забезпечення стали небезпечнішими

Цю пробелму вже почали вивчати фахівці.

Компанія Tesla, схоже, може потрапити в черговий скандал щодо своїх електомобілів.

Так, за інформацією Eledtrek, в останніх оновленнях програмного забезпечення Tesla спостерігає зростання скарг на серйозні та небезпечні події фантомного гальмування, які переслідують автопілот.

Зазначимо, що фантомне гальмування – це термін, який використовується для опису, коли вдосконалена система допомоги водієві (ADAS) або система самостійного водіння застосовує гальма без поважних причин. Система може помилково виявити об’єкт на дорозі або передбачити зіткнення, якого насправді не відбудеться, і застосувати гальмо, щоб спробувати його уникнути.

За словами автолюбителів, чиї машини почали різко гальмувати без причини, ситуація завдає їм дискомфорту. У багатьох випадках подібна поведінка авто може бути небезпечною, оскільки машина, що знаходиться ззаду, може не встигнути уникнути зіткнення.

Журналісти звернули увагу на те, що Національне управління безпекою руху на трасах США (NHTSA) вже почало вивчати скарги споживачів. Судячи зі звітів власників авто, машина або плавно знижує швидкість і зупиняється, або автопілот різко "вдаряє" гальмами. Автор Electrek Фред Ламберт (Fred Lambert) заявив, що зіткнувся з подібною проблемою, коли його машина перебудовувалась на автомагістралі.

"На щастя, позаду мене не було машини, і я зміг швидко відновити рух", - зазначив журналіст.

Раніше власники електромобілів Tesla поскаржилися на відсутність популярної функції.