Скарб під шаром пилу: рідкісне авто простояло у сараї 30 років

Ретроавтомобіль зберігся у первісному вигляді і є справжнім раритетом / © скриншот з відео

Реклама

Рідкісний британський спорткар Jensen FF 1969 року випуску, який не виїжджав на дороги з початку 1990-х років, шукає нового власника. Цей екземпляр є одним із менш ніж 200 виготовлених автомобілів цієї моделі та зберігся у повністю автентичному стані без реставрації.

Про дивовижну знахідку, яку готує до продажу дім Iconic Auctioneers, повідомляє Metro.

Чому це авто таке цінне

Jensen FF (Ferguson Formula) — це не просто вінтажне купе. Це був найбільш технічно амбітний автомобіль своєї епохи. Він став першим у світі серійним легковим авто, оснащеним повним приводом та антиблокувальною системою гальм (ABS) — технологіями, які стали стандартом лише через багато років.

Реклама

Експерти оцінюють вартість цього «гаражного скарбу» у 30–35 тисяч фунтів стерлінгів.

Історія одного власника

Знайдений екземпляр належав містеру С.Т. Пікарду. Його донька Джилл згадує, що батько використовував потужний спорткар як повсякденне авто для поїздок на свої кар’єри у Стаффордширі.

«Він просто сідав і мчав по трасі. Швидкість була 100 миль на годину (близько 160 км/год) або й більше — камер тоді не було», — ділиться жінка.

Машина наїздила близько 67 000 миль. Після смерті власника у середині 90-х Джилл загнала автомобіль у сухий гараж, де він і простояв нерухомо до сьогодні.

Реклама

«Мені трохи соромно, що ми так і не зробили з нею те, що планували, і вона просто спала тут», — зізналася спадкоємиця.

Драма звільнення

Як стало відомо з відео блогерів UK Barn Finds, які першими відкрили гараж, машина не «здалася» без бою. За 30 років простою гальмівні колодки намертво прикипіли до дисків, заблокувавши всі чотири колеса.

Щоб витягнути раритет, евакуаторам довелося зрізати петлі гаражних воріт, а згодом — знімати колеса та розбирати гальма прямо на місці. Лише після цього Jensen FF вдалося викотити на світло.

Попри товстий шар пилу та павутиння, салон зберігся ідеально: шкіра ціла, а вставки з горіхового дерева не пошкоджені. Авто має «рідний» двигун та повний комплект документів і навіть всі квитанції за техобслуговування, що робить його мрією для колекціонерів.

Реклама

Нагадаємо, у лісах американського штату Мічиган блогери знайшли дивне «кладовище». Це масштабне стихійне звалище, де просто неба іржавіють десятки раритетних автомобілів 1960-70-х років.