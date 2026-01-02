Скарб у гаражі: у покинутому маєтку знайшли рідкісний Rolls-Royce, якому понад 100 років (фото)

Rolls-Royce Twenty / © Скрнишот з відео з Youtube-каналу VacantHaven

Реклама

У покинутому маєтку посеред британської глибинки дослідники натрапили на справжній автомобільний скарб — рідкісний Rolls-Royce Twenty 1920-х років. Попри товстий шар пилу, кузов колекційної автівки зберігся у вражальному стані.

Про знахідку повідомляється на Youtube-каналі VacantHaven.

У покинутому британському маєтку знайшли занедбаний Rolls-Royce Twenty, який тривалий час не використовувався. Рідкісний автомобіль 1920-х років уже багато років стоїть без руху в гаражі.

Реклама

Точне місце розташування маєтку не розголошується. Будівля оповита таємницею: особа власника невідома, а причини, з яких дім залишили, досі не з’ясовані. Хаос усередині створює враження, що мешканці покидали оселю нашвидкуруч. Окрім автомобіля, у приміщеннях виявили значну кількість антикварних речей.

Попри занедбаний стан, Rolls-Royce Twenty зберігся доволі добре зовні — кузов без слідів іржі, а лакофарбове покриття майже не постраждало. Водночас інтер’єр потребує серйозної реставрації: салон пошкодили гризуни та пліснява, що призвело до руйнування шкіряного і дерев’яного оздоблення.

Rolls-Royce Twenty / © Скрнишот з відео з Youtube-каналу VacantHaven

Rolls-Royce Twenty / © Скрнишот з відео з Youtube-каналу VacantHaven

Rolls-Royce Twenty / © Скрнишот з відео з Youtube-каналу VacantHaven

Rolls-Royce Twenty вважається рідкісною моделлю: від 1922 до 1929 року було випущено лише 2 940 екземплярів. Сьогодні вартість таких автомобілів може сягати 100 тис. дол.

Модель позиціонували як доступніший варіант у лінійці бренду, дешевший за Silver Ghost і Phantom. Автомобіль оснащений 3,1-літровим шестициліндровим двигуном потужністю 50 кінських сил і здатний розганятися до 97 км/год.

Реклама

До слова, у покинутому готелі-казино в Макао виявили масштабне «кладовище» елітних автомобілів, що пустує від 2016 року після закриття закладу через кримінальні розслідування. На території паркінгу блогер знайшов три подовжені Rolls-Royce Phantom, Mercedes S-Class, лімузини на базі Hummer H2 та Dodge Charger, а також десятки мінівенів Toyota Alphard.