Сказавши цю фразу, ви заплатите вдічі більше на СТО: подробиці від механіка

На СТО рахунок за ремонт може зрости на кілька тисяч гривень лише через одну фразу водія. Механік із 17-річним досвідом пояснив, чому цього ніколи не слід озвучувати.

Про це пишуть «Новини Ю».

За словами київського автослюсаря Василя Карпюка, найбільша помилка водіїв — одразу називати суму, яку вони готові витратити на ремонт.

Механік наголошує: навіть несвідомо майстри можуть «підлаштувати» список робіт під озвучений бюджет.

Він пояснює: якщо власник каже, що має 10 тисяч гривень, кошторис часто «дорівнює» саме цій сумі, хоча той самий ремонт можна зробити значно дешевше.

Фахівець рекомендує:

не називати власну верхню межу бюджету;

вимагати від майстра попередній перелік робіт та їхню точну вартість;

не погоджуватися одразу;

порівнювати ціни з іншими СТО.

За словами механіка, автовласники часто навіть не підозрюють, що саме названий ними бюджет стає орієнтиром для формування загальної вартості.

Фахівець наголошує: лише обговорення кошторису та альтернативних варіантів ремонту дозволяє реально оцінити, чи є ціна об’єктивною.

