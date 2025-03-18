Скільки доведеться заплатити за перевищення швидкості в Україні 2025 року

Правила дорожнього руху в Україні у 2025 році залишилися майже такими ж, але важливо бути в курсі актуальних розмірів штрафів. Відомо, що одне з найпоширеніших порушень — перевищення швидкості.

Про це повідомило видання "Автотема".

В Україні у випадку, якщо водій перевищив ліміт на 20-50 км/год, штраф складе 340 грн. Якщо ж швидкість була перевищена на 50 км/год і більше, штраф — 1 700 грн. Якщо ж таке порушення призвело до аварійної ситуації або ДТП, додатково доведеться заплатити ще 1 445 грн.

"Хоча кардинальних змін у законодавстві цього року поки не відбулося, водіям варто бути уважними та стежити за правилами, щоб уникнути небезпечних ситуацій та штрафів на дорозі", – йдеться в статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні водії можуть отримати штраф до 80 000 гривень навіть без порушення ПДР.

Читайте також: