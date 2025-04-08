Скільки коштує заряджання електромобіля в Україні та Польщі: порівняння тарифів

Електромобіль / © Associated Press

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В Україні ціни на заряджання електромобілів на публічних ЕЗС не змінилися протягом останнього місяця. Порівнюючи з Польщею, наші ціни є значно нижчими.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Ціни на заряджання електромобілів в Україні залежать від місця розташування станції: на швидкісних придорожніх ЕЗС тарифи вищі, а на станціях біля торгових центрів чи готелів — нижчі. Додатково на деяких станціях є тариф за простій, коли авто під’єднане, але не заряджається.

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У квітні 2025 року ціни на заряджання електромобілів в Україні залишилися незмінними порівняно з попереднім місяцем. Середня вартість кіловат-години через АС порт становить 14,89 грн, через швидкий DC порт — 17,40 грн.

У середньому в Україні на 100 км пробігу електрокар, що заряджається на ЕЗС, споживає 20 кВт-год та коштує близько 360 грн. Для автомобіля з ГБО витрати на таку ж дистанцію становитимуть 450 грн за 12 л пропан-бутану.

© Інститут досліджень авторинку

У Польщі вартість заряджання електрокарів визначається не лише кількістю відвантаженої енергії, а й умовами різних платних підписок, клубних карток, разових акцій, місцем розташування зарядної станції та іншими факторами. Як результат, ціна за АС-заряджання становить близько 16…21 грн за кВт-год, водночас швидке заряджання через DC-роз’єм може коштувати від 22 до 33 грн за кВт-год.

У Польщі собівартість пробігу на електромобілі, зарядженому на публічних швидкісних ЕЗС, майже дорівнює витратам на бензиновому авто. Якщо електрокар споживає 20 кВт-год на 100 км, то за середньої ціни 27,5 грн за кВт-год 100 км стануть у 550 грн. Така ж сума витрат є й на бензиновому авто з витратою 9 л бензину на 100 км і ціною пального 63 грн за літр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які електромобілі стали найпопулярнішими в березні 2025.