ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
1434
Час на прочитання
2 хв

Скільки коштує заряджання електромобіля в Україні та Польщі: порівняння тарифів

У квітні 2025 року тарифи на заряджання електрокарів в Україні залишилися без змін.

Автор публікації
Наталія Магдик Наталія Магдик
Електромобіль

Електромобіль / © Associated Press

В Україні ціни на заряджання електромобілів на публічних ЕЗС не змінилися протягом останнього місяця. Порівнюючи з Польщею, наші ціни є значно нижчими.

Про це повідомив Інститут досліджень авторинку.

Ціни на заряджання електромобілів в Україні залежать від місця розташування станції: на швидкісних придорожніх ЕЗС тарифи вищі, а на станціях біля торгових центрів чи готелів — нижчі. Додатково на деяких станціях є тариф за простій, коли авто під’єднане, але не заряджається.

У квітні 2025 року ціни на заряджання електромобілів в Україні залишилися незмінними порівняно з попереднім місяцем. Середня вартість кіловат-години через АС порт становить 14,89 грн, через швидкий DC порт — 17,40 грн.

У середньому в Україні на 100 км пробігу електрокар, що заряджається на ЕЗС, споживає 20 кВт-год та коштує близько 360 грн. Для автомобіля з ГБО витрати на таку ж дистанцію становитимуть 450 грн за 12 л пропан-бутану.

/ © Інститут досліджень авторинку

© Інститут досліджень авторинку

У Польщі вартість заряджання електрокарів визначається не лише кількістю відвантаженої енергії, а й умовами різних платних підписок, клубних карток, разових акцій, місцем розташування зарядної станції та іншими факторами. Як результат, ціна за АС-заряджання становить близько 16…21 грн за кВт-год, водночас швидке заряджання через DC-роз’єм може коштувати від 22 до 33 грн за кВт-год.

У Польщі собівартість пробігу на електромобілі, зарядженому на публічних швидкісних ЕЗС, майже дорівнює витратам на бензиновому авто. Якщо електрокар споживає 20 кВт-год на 100 км, то за середньої ціни 27,5 грн за кВт-год 100 км стануть у 550 грн. Така ж сума витрат є й на бензиновому авто з витратою 9 л бензину на 100 км і ціною пального 63 грн за літр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які електромобілі стали найпопулярнішими в березні 2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie