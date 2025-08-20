- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 110
- Час на прочитання
- 2 хв
Скільки палива витрачають популярні кросовери в Україні: тест-драйв 10 автівок
Наекономічнішим з представлених кросоверів виявився Cupra Formentor. А найбільше пального витратив Opel Grandland.
Автолюбителі провели випробування 10 популярних кросоверів для встановлення, скільки літрів пального кожен витрачає на 100 кілометрів. Тест включав їзду по об’їзній дорозі Києва, за містом (зокрема ґрунтовими дорогами) та в умовах вечірніх «тягнучок».
Про це йдеться на YouTube-каналі «Ідеальне авто».
Які витрати палива у популярних кросоверів в Україні: рейтинг
В експерименті брали участь 10 автівок. Це кросовери, які є доволі популярними в Україні. Після проведення тестування зроблені висновки про витрати пального на 100 км щодо кожного з них.
Отже, перелік має такий вигляд:
Cupra Formentor — 6,4 л/100 км;
Nissan Qashqai — 6,6 л/100 км;
MG ZS — 6,6 л/100 км;
Hyundai Kona — 7.0 л/100 км;
Honda ZR-V — 7,3 л/100 км;
Peugeot 3008 — 7,4 л/100 км;
Mazda CX-5 — 8,9 л/100 км;
Skoda Karog — 9,1 л/100 км;
Ford Kuga — 10,2 л/100 км;
Opel Grandland — 10,2 л/100 км.
Раніше ми окреслили 5 помилок під час миття авто, які псують кузов.
Подекуди водіям може здаватися, що миття автомобіля — це елементарна справа. Втім неправильний вибір хімії та губок нерідко призводить до появи подряпин, втрати блиску та навіть корозії.
Топ помилок під час миття авто:
Використання звичайної губки або ганчірки — ризик подряпин, так званих «павутинок» на лаку. Найкраще рішення — мікрофібра або відповідні рукавиці для мийки.
Миття під сонцем — авто висихає ще до того, як ви встигнете протерти машину, і на кузові залишаються плями й розводи. Фахівці радять мити авто в тіні або ввечері.
Використання побутових мийних засобів — не беріть пральний порошок, засіб для посуду чи універсальні чистячі рідини, які знищують захисний шар фарби, «з’їдають» віск і роблять покриття більш уразливим до іржі. Придбайте спеціальну автомобільну хімію.
Ігнорування колісних арок та днища — саме під арками та знизу накопичуються сіль і бруд, які найшвидше руйнують метал. Слід завжди обробляти днище та арки після зими або поїздок бездоріжжям.
Сухе протирання пилу — бажання швидко «освіжити» вигляд завершиться подряпинами й пошкодженням лаку. Авто завжди потрібно спершу змочити водою, а потім мити.