Скільки палива витрачають популярні кросовери в Україні: тест-драйв 10 автівок

Автолюбителі провели випробування 10 популярних кросоверів для встановлення, скільки літрів пального кожен витрачає на 100 кілометрів. Тест включав їзду по об’їзній дорозі Києва, за містом (зокрема ґрунтовими дорогами) та в умовах вечірніх «тягнучок».

Про це йдеться на YouTube-каналі «Ідеальне авто».

Які витрати палива у популярних кросоверів в Україні: рейтинг

В експерименті брали участь 10 автівок. Це кросовери, які є доволі популярними в Україні. Після проведення тестування зроблені висновки про витрати пального на 100 км щодо кожного з них.

Отже, перелік має такий вигляд:

Cupra Formentor — 6,4 л/100 км; Nissan Qashqai — 6,6 л/100 км; MG ZS — 6,6 л/100 км; Hyundai Kona — 7.0 л/100 км; Honda ZR-V — 7,3 л/100 км; Peugeot 3008 — 7,4 л/100 км; Mazda CX-5 — 8,9 л/100 км; Skoda Karog — 9,1 л/100 км; Ford Kuga — 10,2 л/100 км; Opel Grandland — 10,2 л/100 км.

