Скільки проїде авто без генератора: запас ходу від акумулятора

Зламався генератор у дорозі: скільки ще зможе їхати автомобіль / © iStock

Реклама

Поломка генератора в автомобілі часто застає водіїв зненацька. Двигун певний час може працювати завдяки електроенергії, накопиченій в акумуляторі. Однак запас ходу в такій ситуації обмежений.

Як довго автомобіль може працювати без генератора, з’ясовував ТСН. ua.

Реклама

Зазвичай автомобіль без робочого генератора зазвичай може проїхати від 30 до 100 кілометрів або пропрацювати близько 1–2 годин на одному заряді акумулятора.

Реклама

Відстань залежить від кількох факторів:

Ємність акумулятора:

Рівень споживання енергії:

Сучасне авто з фарами, клімат-контролем/обігрівом, музикою та електропідсилювачем керма розрядить батарею всього за 15–30 хвилин (або 5–10 км взимку).

Тип двигуна: дизельні авто швидше зупиняються без генератора, оскільки паливна система та свічки розжарювання потребують багато електроенергії.

Ще один важливий факт: коли більшість пристроїв вимкнено, споживання струму під час роботи може бути відносно низьким (десятки ампер); з увімкненими фарами, вентиляторами опалення/кондиціонера та вентиляторами споживання значно зростає.

За оптимальних умов повністю заряджений акумулятор може витримати від 30 до 80 км. Взимку з працюючим обігрівачем і фарами, можна проїхати лише 5–10 км.

Якщо двигун зупиниться через занадто слабкий акумулятор, можливо, у нього не буде достатньо резерву для перезапуску. Тому не глушіть двигун до зупинки на СТО. Навіть якщо заряд ще є, повторно запустити дизель (особливо зі свічками розжарювання) акумулятор уже не зможе.

Реклама

Що робити, якщо генератор перестав працювати:

1. Вимкніть усі зайві електроприлади (кондиціонер, магнітолу, підігрів сидінь, обігрів скла).

2. Залишіть увімкненими лише найнеобхідніше (денні ходові вогні або габарити, якщо того вимагає безпека).

3. Уникайте зупинок, що потребують перезапуску двигуна.

4. Прямуйте до найближчого автосервісу або зупиніться в безпечному місці й викличте евакуатор.

Кінець поїздки наступить при напрузі близько 7,5 — 8 Вольт. Якщо ваш акумулятор старий, або слабо заряджений, не варто взагалі рушати далі. У такому разі ваш автомобіль заглохне за лічені хвилини.

Раніше ми писали, що означають червоні та жовті кружечки на шинах автомобіля.

Новини партнерів

Новини партнерів