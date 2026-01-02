Скільки служать зимові шини: чому вони дубіють і коли потрібна заміна

Автомобіль у снігу / © pexels.com

Зимова автомобільна гума має свій термін придатності, після якого вона втрачає еластичність і стає небезпечною. Покришки дубіють уже через п’ять років, а старий каркас становить загрози.

Про це пише «РБК-Україна».

Як старіють автомобільні шини?

Старіння гуми — природний процес, який відбувається під впливом часу, ультрафіолетового випромінювання та озону в повітрі. Тривалість цього процесу залежить від складу гумової суміші, однак найшвидше зношуються саме зимові шини. Річ у тім, що їхня гума значно м’якша і часто містить велику частку натуральних компонентів.

Більшість виробників вказують орієнтовний граничний термін служби сучасних шин на рівні п’яти років. Це не означає, що після цього вони миттєво руйнуються, однак їхні експлуатаційні властивості поступово погіршуються. Протектор стає жорсткішим — водії зазвичай кажуть, що шини дубіють, — а на його елементах з’являються мікротріщини.

Чому зимові шини твердіють?

Основна причина — хімічний склад гуми. Зимові покришки містять підвищену кількість силіки та пластифікаторів, які забезпечують еластичність за низьких температур. З часом ці компоненти руйнуються або випаровуються, і гума твердішає.

Свою роль відіграють також окислення та вплив сонячного світла: кисень і ультрафіолет поступово пошкоджують полімерні зв’язки, через що матеріал втрачає пружність. Процес старіння суттєво пришвидшується за неправильного зберігання — на сонці, у спеку, поруч із джерелами тепла чи хімічними речовинами.

Скільки служать зимові шини?

Середній термін експлуатації зимових покришок зазвичай становить 4–6 сезонів. Він залежить від бренду, моделі та умов використання. Такі дані підтверджують як виробники, так і українські автожурналісти, які мають значний досвід тестування шин.

Водночас термін придатності обмежений і часом. Навіть за цілих боковин і достатньої глибини протектора через 8–10 років гума може стати небезпечною. Через мікротріщини всередину покришки здатна потрапляти волога, що призводить до корозії текстильного або металевого корду. У критичних випадках це загрожує руйнуванням колеса під час руху.

Орієнтиром слугує дата виробництва, зазначена на боковині у вигляді DOT-коду. Наприклад, маркування «5120» означає 51-й тиждень 2020 року.

Коли час міняти зимові шини?

Про необхідність заміни свідчать кілька ознак:

зношування протектора до мінімальної глибини (формально — 1,6 мм, але для зимових умов експерти радять не менше 4 мм);

поява тріщин або суцільної «павутинки» на протекторі та глибоких розломів на боковинах;

здуття чи інші деформації на накачаній шині;

відчутна жорсткість гуми на дотик;

помітне погіршення зчеплення і збільшення гальмівного шляху за низьких температур.

Чим небезпечні задубілі шини?

Тверда або потріскана гума збільшує гальмівний шлях як на слизькій, так і на сухій дорозі, погіршує керованість під час різких маневрів і має мінімальний запас ресурсу. Такі шини або швидко стираються, або можуть зруйнуватися через пошкоджений внутрішній каркас.

Як подовжити ресурс зимових покришок?

Щоб уповільнити старіння, варто дотримуватися простих правил: зберігати шини у прохолодному, сухому й темному місці, уникати тривалого впливу сонця, регулярно контролювати тиск і балансування відповідно до рекомендацій автовиробника, а також не піддавати покришки зайвим ударам на поганих дорогах.

До слова, автоексперти радять українським водіям під час вибирання зимових шин орієнтуватися на рекомендації виробника авто, вказані на кришці паливного бака, та обов’язково перевіряти наявність піктограми «сніжинка на тлі гори». Ключовим фактором безпеки є дата виготовлення: гума, що зберігалася понад три роки, втрачає еластичність і дубіє, тому навіть новий на вигляд товар зі старим маркуванням тиждень/рік стає небезпечним на морозі.