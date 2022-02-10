Складено рейтинг топ-10 вживаних автомобілів, які українці найчастіше ввозили до Європи 2021 року

Лідер йде з невеличкою перевагою.

Ринок вживаних автомобілів в Україні завжди був популярним. Ось й 2021 рік не став виключенням.

За інформацією Інституту досліджень авторинку, найбільше українці "приганяють" машини з Європи.

Зазначається, що піком імпорту вживаних авто з-за кордону виявився період липня-листопада, коли тривала "легалізація" так званих "євроблях". Таких машин оформили понад 86 тисяч. Абсолютна їх більшість була привезена з країн Євросоюзу, тому найбільша частка "європейців" була зафіксована саме в цей період — 78% у жовтні.

Проте після закінчення періоду пільгового митного оформлення частка автомобілів з Європи зменшилася не суттєво та зупинилася на позначці 73%. Для порівняння, у січні 2021 року частка авто з ЄС була на рівні 49%, а в лютому — 59%. Таким чином, від початку року частка машин з ЄС зросла та за підсумками 2021 року становить 65,8% від загальної кількості.

Популярність машин з Європи зумовлена, у першу чергу, географічним положенням України. Привезти авто з Європи — швидше та простіше, ніж доставити з Америки. Окрім того, в Європі значно більше шансів купити "не биту" машину. Примітно, що в десятці найпопулярніших вживаних легковиків з європи відсутні преміум бренди та моделі представницького класу. В більшості українці купують за кордоном компактні міські та сімейні автомобілі.

Отже, до вашої уваги топ-10 машин із пробігом, які ввозили українці з Європи 2021 року :

Volkswagen Golf — 25 450

— 25 450 Skoda Octavia — 23 962

— 23 962 Volkswagen Passat — 23 834

— 23 834 Renault Megane — 19 540

— 19 540 Renault Scenic — 12 840

— 12 840 Opel Zafira — 12 331

— 12 331 Opel Astra — 11 610

— 11 610 Ford Focus — 10 025

— 10 025 Skoda Fabia — 9 848

— 9 848 Audi A4 — 8 236

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