Складено список надійних позашляховиків, які можна недорого придбати на вторинному ринку

Тут знайшлося місце для п'яти моделей.

Складено список позашляховиків, які відзначаються своєю надійністю та водночас мають досить привабливу вартість на вторинному ринку.

Про те, які саме моделі потрапили сюди, розповідає AutoOboz.

Позашляховик повинен відповідати низці вимог: надійність, прохідність, простота виконання і міцність конструкції. Не важливо, чи потрібен вам автомобіль для полювання і риболовлі або просто "про всяк випадок", асортимент дуже широкий.

Японські позашляховики – безпрограшний варіант, якщо потрібен надійний автомобіль за межами асфальту. Друге покоління Mitsubishi Pajero ще й дозволить заощадити. В межах 6 тисячі доларів можна знайти хороший варіант, однак вибирати потрібно дуже уважно – "живих" екземплярів залишилося небагато.

Не такий популярний, але просто приголомшливий невеликий позашляховик - Nissan Terrano. Проблем він не принесе, якщо за ним стежили. Рідкісний автомобіль не так просто знайти в продажу, тим більше в хорошому стані, і ціна від цього трохи вища – близько 7 тисяч доларів .

Відомий ще з 90-х років минулого століття Mitsubishi Pajero Sport заслужено здобув репутацію надійної машини. Цей позашляховик буде їхати навіть у напівживому стані. Але це зовсім не означає, що така дійсність має вас влаштовувати. Шукайте задовільний екземпляр – приблизно за 7,5 тисячі доларів – і зможете насолоджуватися своїм придбанням довгі роки.

Suzuki Grand Vitara – невеликий автомобіль. Тож, на ньому ви зможете добратися майже куди завгодно. Водночас практичність не постраждає, адже в продажу можна знайти навіть подовжені варіанти з місцями на 7 осіб у салоні. Щоправда, для такої маленької загалом машини ціна трохи "кусається" – близько 7 тисячі доларів . Шукайте авто в хорошому стані та на бездоріжжі своїм вибором будете дуже задоволені.

Замикає список справжня автомобільна класика. Ця модель підійде тим, хто хоче додати до всюдихода преміальний імідж - йдеться про Jeep Grand Cherokee. Хоча в нього нічого розкішного насправді немає, але машина за довгі роки обзавелася репутацією престижного автомобіля. Зокрема з цієї причини попит на вторинному ринку пожвавився. Однак зараз ще можна знайти непогані зразки приблизно за 8 тисяч доларів .

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Раніше британці склали список позашляховиків, які можуть похизуватися своєю надійністю.

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