Складено список найдешевших нових автомобілів із автоматичною коробкою передач в Україні

73% водіїв використовують саме цю трансмісію.

Ще 20 років тому машини з автоматичною коробкою передач були досить екзотичними, а зараз вони вже значно переважають на ринку.

Так, Auto.RIA склала список найдешевших нових автомобілів із АКП в Україні. Зазначимо, що тут знайшлося місце для 15 найдоступніших моделей із цією трансмісією.

Отже, найдешевшим автомобілем з АКП в країні виявився Ravon R2, який коштує від 9 978 доларів . Також до трійки потрапили LADA Granta і Ravon Nexia R3, які коштують від 10 937 і від 11 113 доларів відповідно.

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Також до топ-10 увійшли Ravon R4 ( 11 420 ), FAW B30 ( 11 830 ), Chery Tiggo 2 ( 13 500 ), Renault Logan ( 13 876 ), Renault Sandero ( 13 887 ), KIA Picanto ( 14 794 ) и Renault Sandero Stepway ( 15 262 ).

Окрім того, серед найдоступніших машин з автоматичною коробкою передач є Peugeot 301, який коштує від 15 322 доларів , JAC S2 – від 15 417 доларів , Chery Tiggo 4 ( 15 500 доларів ), Hyundai i10 (15 550 доларів) і Citroen C- Elysee ( 15 728 доларів ).

Раніше розповідалося про те, що автомобілі з механічною коробкою передач можуть піти до історії.

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