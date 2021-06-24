Складено список найдешевших нових автомобілів із автоматичною коробкою передач в Україні

73% водіїв використовують саме цю трансмісію.
Ще 20 років тому машини з автоматичною коробкою передач були досить екзотичними, а зараз вони вже значно переважають на ринку.
Так, Auto.RIA склала список найдешевших нових автомобілів із АКП в Україні. Зазначимо, що тут знайшлося місце для 15 найдоступніших моделей із цією трансмісією.
Отже, найдешевшим автомобілем з АКП в країні виявився Ravon R2, який коштує від 9 978 доларів. Також до трійки потрапили LADA Granta і Ravon Nexia R3, які коштують від 10 937 і від 11 113 доларів відповідно.
Також до топ-10 увійшли Ravon R4 (11 420), FAW B30 (11 830), Chery Tiggo 2 (13 500), Renault Logan (13 876), Renault Sandero (13 887), KIA Picanto (14 794) и Renault Sandero Stepway (15 262).
Окрім того, серед найдоступніших машин з автоматичною коробкою передач є Peugeot 301, який коштує від 15 322 доларів, JAC S2 – від 15 417 доларів, Chery Tiggo 4 (15 500 доларів), Hyundai i10 (15 550 доларів) і Citroen C- Elysee (15 728 доларів).
Раніше розповідалося про те, що автомобілі з механічною коробкою передач можуть піти до історії.