Складено список найекономічніших автомобілів за витратою пального в різних класах

Часто від цього складника залежить вибір машини.

Як відомо, автомобіль забирає чимало грошей під час заправки.

У зв'язку з цим, FinanceYahoo склав список найбільш економічних автомобілів за витратою пального в різних категоріях.

Першими у рейтингу йдуть седани . Найекономнішими серед них є Hyundai Accent, який витрачає 6,0 літрів на 100 км, Mitsubishi Mirage G4, який витрачає 6,3 літрів, та Honda Civic EX, в якого йде 6,5 літрів.

Серед купе найбільш економними визнали Honda Civic EX (6,7 л), BMW 4 Series (8,7 л) та Subaru BRZ (8,7 л). Найкращими хетчбеками у цьому списку названо Mitsubishi Mirage (6,0 л), KIA Rio (6,5 л) та Toyota Corolla (6,7 л).

Найекономнішими компактними позашляховиками є Ford Escape Hybrid (5,7 л), Toyota RAV4 Hybrid (5,8 л) та Subaru Crosstrek Hybrid (6,7 л). Серед великих позашляховиків назвали дві моделі, які витрачають по 12,3 літрів палива на 100 км: Ford Expedition та Lincoln Navigator.

Caradisiac

Найбільш економними середніми пікапами назвали Ford Ranger (10,2 л), Honda Ridgeline та Chevrolet Colorado, які витрачають 10,6 літрів пального на 100 кілометрів. Серед повнорозмірних пікапів зекономити найбільше дозволять Ram 1 500 (10,6 л), Ford F-150 (10,6 л) та Chevrolet Silverado 1 500 (11,2 л).

Раніше було складено список сучасних моделей авто, які ідеально підійдуть на кожен день.

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