Складено список нових автомобілів, якими власники задоволені найбільше та найменше

Машини оцінювалися за 12 параметрами.

Фахівці провели дослідження, де з'ясували, якими новими автомобілями власники задоволені найбільше та найменше.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що відповідне дослідження провели експерти American Customer Satisfaction Index (індекс задоволеності клієнтів, прим.).

Так, власники оцінювали автомобілі за 12 різними параметрами:

Безпека

Надійність

Керованість

Дизайн екстер'єру

Якість салону

Комфорт

Якість мультимедіа

Надійність мультимедіа

Технології

Економічність

Гарантія

Інформативність сайту виробника

Дослідження ACSI було складено на основі інтерв’ю з 4 888 клієнтами, вибраними випадковим чином, в період від 6 липня 2020 року до 28 червня 2021 року . Власників автомобілів із США попросили оцінити їхній останній досвід з автомобілем. Результати вказуються за шкалою 0–100.

Отже, середній показник задоволеності клієнтів становить 78 балів. Найбільше задоволені власники Honda – 82 бали. Друге місце ділять одразу три бренди: у BMW, Lexus та Subaru по 81 балу.

Далі йдуть: Audi, Ram та Tesla (по 80 балів). Вище середнього також показник у Hyundai, Mazda та Toyota – по 79 балів. Найменше власники задоволені автомобілями марок Infiniti (75 балів), Mitsubishi (71) та Chrysler (70).

carscoops.com

Читайте також:

Британці склали рейтинг найбільш ненадійних позашляховиків віком до п'яти років

Які автомобілі найкраще підійдуть для високих та низьких водіїв: складено список

Експерти назвали автомобілі, які найменше втрачають у вартості на ринку США