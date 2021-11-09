Skoda анонсувала оновлену версію найпопулярнішого компактного кросовера

Цю модель офіційно презентують наприкінці листопада.

Компанія Skoda анонсувала вихід оновленої версії найпопулярнішого компактного кросовера - Karoq .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Від моменту дебюту в модельній гамі кросовера минуло чотири роки. За цей час автомобіль завоював величезну популярність у шанувальників бренду.

Представлений у 2017 році, Škoda Karoq став другим кросовером марки, а до 2020 року на кросовери вже припадало майже 40% світового продажу бренду. Вже півтора роки Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Škoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia. З 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 тисяч автомобілів Karoq, і зараз він доступний у 60 країнах світу. Škoda виробляє цю модель у Чехії та Словаччині, а також у Росії та Китаї.

Щодо рестайлингової версії Skoda Karoq, то вона отримає зміни у стилі "старшого брата": нові бампери, облицювання радіатора та світлотехніку, розширений пакет "розумних" рішень Symply Clever, а також широкий асортимент опцій.

Усі подробиці, зокрема технічні, стануть відомі 30 листопада після онлайн-презентації моделі. Тоді ж обіцяють розкрити суть оновлень та технічних особливостей новинки. Ціни для українського ринку стануть відомі пізніше, ближче до дати появи оновленого кросовера на нашому ринку.

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