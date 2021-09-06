Skoda анонсувала появу електричного кросовера: що відомо про новинку

Презентація цієї моделі запланована на кінець 2021 року.

Компанія Skoda збирається вивести на ринок новий електричний кросовер Enyaq Coupe iV .

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, нову модель вивели на дорожні випробування, а підігріти інтерес до новинки компанія вирішила порцією власних ілюстрацій. Новинка ретельно замаскована камуфляжем, але в компанії розповіли, чим вона буде відрізнятися від базової моделі.

Skoda Enyaq Coupe iV отримає кузов ліфтбек із похилим дахом. Внаслідок нової задньої частини кузова довжина машини виросла до 4 563 мм (+14 мм), а ось висота всього на 1 мм (1 617 мм) нижча від звичайного Enyaq iV. Ширина (1 879 мм) і колісна база (2 765 мм) залишилися без змін. Обсяг багажника скоротився на 15 л – до 570 л. У списку базових опцій буде панорамний дах. Щодо запасу ходу, то він становитиме 535 км.

skoda-storyboard.com

Базова версія Enyaq Coupe 60 iV отримає задній привід і один електромотор потужністю 179 к.с. Для його живлення використовуватиметься батарея місткістю 62 кВтг. За нею йде модифікація Enyaq Coupe 80 iV з 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВтг. На вершині лінійки буде повнопривідна Coupe iV 80x. Сумарна потужність двох електродвигунів досягає 265 к.с. Очікується, що трохи пізніше з'явиться 306-сильна версія RS з більш спортивним дизайном і ексклюзивною обробкою салону.

Презентація купеподібного кросовера Skoda Enyaq Coupe iV запланована на кінець року. Ціни та докладні характеристики стануть відомі ближче до дебюту.

Раніше Skoda показала ефектні зображення свого спорткара у "вампірському" стилі.

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