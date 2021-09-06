Skoda анонсувала появу електричного кросовера: що відомо про новинку

Презентація цієї моделі запланована на кінець 2021 року.
Компанія Skoda збирається вивести на ринок новий електричний кросовер Enyaq Coupe iV.
Про це повідомляє пресслужба виробника.
Так, нову модель вивели на дорожні випробування, а підігріти інтерес до новинки компанія вирішила порцією власних ілюстрацій. Новинка ретельно замаскована камуфляжем, але в компанії розповіли, чим вона буде відрізнятися від базової моделі.
Skoda Enyaq Coupe iV отримає кузов ліфтбек із похилим дахом. Внаслідок нової задньої частини кузова довжина машини виросла до 4 563 мм (+14 мм), а ось висота всього на 1 мм (1 617 мм) нижча від звичайного Enyaq iV. Ширина (1 879 мм) і колісна база (2 765 мм) залишилися без змін. Обсяг багажника скоротився на 15 л – до 570 л. У списку базових опцій буде панорамний дах. Щодо запасу ходу, то він становитиме 535 км.
Базова версія Enyaq Coupe 60 iV отримає задній привід і один електромотор потужністю 179 к.с. Для його живлення використовуватиметься батарея місткістю 62 кВтг. За нею йде модифікація Enyaq Coupe 80 iV з 204-сильним мотором і батареєю на 82 кВтг. На вершині лінійки буде повнопривідна Coupe iV 80x. Сумарна потужність двох електродвигунів досягає 265 к.с. Очікується, що трохи пізніше з'явиться 306-сильна версія RS з більш спортивним дизайном і ексклюзивною обробкою салону.
Презентація купеподібного кросовера Skoda Enyaq Coupe iV запланована на кінець року. Ціни та докладні характеристики стануть відомі ближче до дебюту.
Раніше Skoda показала ефектні зображення свого спорткара у "вампірському" стилі.