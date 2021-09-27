Skoda анонсувала серйозні зміни у салонах своїх авто

Компанія хоче відмовитися від пластику та шкіри.

Skoda почне використовувати нові матеріали для салонів своїх автомобілів.

Про це повідомляє сайт Carscoops.

Компанія вже подала заявку на патент на перший матеріал, виготовлений з м’якоті цукрових буряків. Його можна буде використовувати для створення дизайнерських акцентів у інтер’єрі.

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Крім того, буряк вирощується поблизу штаб-квартири Skoda у Чехії. Тому використовуючи продукти, які в іншому випадку можна було б викинути, автовиробник скоротить викиди CO2.

Другий продукт ще перебуває на стадії розробки, але в ньому використовується міскантус, тип очеретяної трави. Рослина швидко росте та поглинає СО2. В цьому випадку Skoda також використовує побічні продукти, оскільки траву часто використовують як біопаливо, а її залишки можна переробляти.

Щоб продемонструвати якість матеріалів, Skoda створила спеціальну Octavia. Декоративні елементи на приладовій панелі зроблені з буряків, дверні картки та передні стійки вікон оброблені очеретом.

Також у автомобілі використане оздоблення, виготовлене зі 100-відсоткової нової вовни, сертифікованої компанією Woolmark, та тканини з перероблених ПЕТ-пляшок. Все це робиться для того, щоб дозволити Skoda перестати використовувати пластик та шкіру.

carscoops.com

Раніше повідомлялося, що Volvo відмовиться від натуральної шкіри в усіх нових електромобілях.

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